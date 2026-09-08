به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پاییز در مناطق شمالی ایران، نمایشی زنده از رنگهای طلایی، نارنجی و قرمز است. با کاهش دمای هوا و فروکش کردن موج مسافران تابستانی، جنگلها و جادههای شمالی فضایی آرام و رویایی به خود میگیرند. اگر قصد برنامهریزی یک سفر پاییزی به شمال را دارید، شناخت دقیق مسیرها، مناطق جنگلی و ییلاقات به شما کمک میکند تا زیباترین جلوههای این فصل را از نزدیک تجربه کنید. در این مقاله به معرفی برجستهترین جاهای دیدنی شمال در پاییز و معرفی کانونهای اصلی عکاسی و طبیعتگردی میپردازیم. البته پیش از حرکت، بررسی و رزرو ویلا در شمال به شما اطمینان میدهد که پس از گشتوگذار در هوای خنک پاییزی، ویلایی گرم و آسوده منتظر شماست.
جنگل ناهارخوران و النگدره گرگان؛ شاهکار رنگها در گلستان
استان گلستان و بهویژه شهر گرگان، یکی از اصلیترین مقاصد گردشگری شمال در پاییز محسوب میشوند. جنگلهای هیرکانی این منطقه در فصل پاییز به تنوع بینظیری از رنگهای زرد، ارغوانی و قهوهای تبدیل میشوند.
پارک جنگلی النگدره با جاده چوبی و مسیر پیادهروی اختصاصی، محیطی فوقالعاده برای قدم زدن در میان برگهای پاییزی فراهم کرده است. دمای هوا در این منطقه بسیار مطبوع بوده و فرصتی مناسب برای فرار از ازدحام شهری است. اگر به دنبال سوژههای پاییزی برای عکاسی هستید، جاده ناهار خوران تا روستای زیارت یکی از بهترین گزینهها به شمار میرود.
ماسال و ییلاقات گیلان؛ اقیانوس ابر در چارچوب پاییز
ییلاقات ماسال در استان گیلان همواره در میان مسافران محبوبیت بالایی دارند، اما پاییز این منطقه ویژگیهای منحصربهفردی دارد. با کاهش نسبی دما، پدیده اقیانوس ابر در ارتفاعات اولسبلنگاه چشم اندازی خیرهکننده میسازد.
تماشای خانههای چوبی در میان مه پاییزی و درختان رنگارنگ، این منطقه را به یک لوکیشن پاییزی شمال خاص تبدیل کرده است. برای ماندن در این ییلاقات و تجربه زندگی در دل طبیعت، بررسی گزینههای اجاره کلبه در ماسال به شما امکان میدهد تا شب را در محیطی سنتی و گرم سپری کنید و صبح خود را با منظره مه صبحگاهی آغاز نمایید. تجربه اقامت در کلبه در دل جنگل، خاطره و اقامتی به یادماندنی را برایتان رقم خواهد زد.
جاده اسالم به خلخال؛ گذر از رویاییترین مسیر پاییزی
مسیر ارتباطی اسالم به خلخال تنها یک جاده ساده نیست، بلکه زنجیرهای از مکان های پاییزی شمال است که دو استان گیلان و اردبیل را به هم متصل میکند. این جاده پیچ در پیچ از دل جنگلهای متراکم، دشتهای مرتفع و روستاهای کوهستانی میگذرد.
در طول فصل پاییز، عبور از این جاده تجربه حرکت در میان تونلی از برگهای رنگارنگ را تداعی میکند. وجود کلبههای بینراهی، آشهای محلی و کبابسراهای سنتی در طول مسیر، لذت این سفر را دوچندان میکند. عکاسان طبیعت معمولاً در قسمتهای مرتفع این جاده توقف میکنند تا از تقابل جنگلهای پاییزی و کوهستانهای ابری تصویربرداری کنند.
دریاچه الیمالات و جنگل کشپل نور؛ بازتاب رنگها در آب
دریاچه الیمالات که در دل جنگلهای شهرستان نور قرار گرفته، در فصل پاییز منظرهای شبیه به یک تابلوی نقاشی پیدا میکند. انعکاس تصویر درختان پاییزی با رنگهای نارنجی و سرخ بر روی سطح آرام آب دریاچه، نمایی استثنایی ایجاد میکند.
این منطقه به عنوان یک بهترین لوکیشن پاییزی شمال برای عکاسی شناخته میشود، چرا که ترکیب آب، جنگل و قایقهای راندهشده روی دریاچه، کادربندیهای فوقالعادهای برای عکاسان پرتره و طبیعت فراهم میسازد. پارک جنگلی کشپل نیز در نزدیکی این دریاچه قرار دارد و مسیرهای پیادهروی ایمنی را در میان درختان سر به فلک کشیده ارائه میدهد.
روستای لاویج و آبگرمهای طبیعی در دل جنگل
لاویج یکی دیگر از نقاط برجسته استان مازندران است که در دامنههای کوهستان البرز قرار دارد. جاده منتهی به لاویج از میان جنگلهای متراکم میگذرد که در پاییز به اوج زیبایی بصری خود میرسند.
یکی از مزیتهای مهم لاویج در فصل پاییز، وجود چشمههای آبگرم طبیعی است. آبتنی در چشمههای آبگرم معدنی در میان هوای خنک و پاییزی جنگل، تجربهای بسیار آرامشبخش و درمانی را برای مسافران رقم میزند. پس از گشتوگذار در منطقه و عکاسی از مناظر پاییزی، استفاده از این آبگرمها خستگی سفر را بهکلی از بین میبرد.
جاده چالوس؛ مسیر کلاسیک پاییز گردی
جاده چالوس همیشه جایگاه ویژهای در فرهنگ سفر ایرانیان داشته است، اما در فصل پاییز این جاده شکوه دیگری پیدا میکند. درختان چنار و حاشیه جاده و رودخانه چالوس، طیف وسیعی از رنگهای زرد و طلایی را به نمایش میگذارند.
توقف در حاشیه سد کرج، روستای گچسر، و منطقه صخرهای پل خواب در فصل پاییز، فرصتهای بینظیری برای ثبت تصاویر یادگاری و استراحت فراهم میآورد. برای افرادی که از مرکز کشور قصد سفر دارند، این مسیر دسترسی سریع و جذابی به بهترین لوکیشن های پاییزی شمال محسوب میشود.
دریاچه حوض سلطان و جنگلهای سی سنگان
پارک جنگلی سیسنگان در نوشهر یکی از معدود مناطقی است که جنگلهای هیرکانی را مستقیماً به دریای خزر متصل میکند. در فصل پاییز، ترکیب ساحل خزر با درختان رنگارنگ جنگلی، تضاد بصری چشمنوازی ایجاد میکند.
قدم زدن در مسیرهای ساحلی-جنگلی سیسنگان، تنفس هوای پاک و مرطوب دریا و شنیدن صدای امواج در کنار برگریزان درختان، این نقطه را به یکی از محبوبترین محوطهها برای گردشگران تبدیل کرده است. همچنین وجود امکانات رفاهی کامل، پارک بازی و آلاچیقها، سفر را برای خانوادهها راحتتر میسازد.
نکات اقامتی و برنامهریزی سفر پاییزی
سفر در فصل پاییز نیازمند برنامهریزی دقیقتری نسبت به تابستان است. تغییرات ناگهانی جوی، بارش باران و کاهش دما در شبها از ویژگیهای طبیعی این فصل در شمال کشور است.
برای افرادی که تمایل دارند در روزهای سرد پاییزی پس از طبیعت گردی از شنا و آب تنی در محیطی گرم و سرپوشیده لذت ببرند، بررسی شرایط اجاره ویلا استخردار گزینهای هوشمندانه و لوکس به شمار میرود تا کیفیت سفر خود را ارتقا دهند.
راهنمای عکاسی در لوکیشنهای پاییزی شمال
عکاسی در پاییز شمال نیازمند توجه به نور و ترکیببندی است. به دلیل وجود مه مداوم در بسیاری از مناطق جنگلی و ییلاقی، ساعات اولیه صبح و ساعات پایانی بعدازظهر (ساعات طلایی) بهترین زمان برای ثبت عکس است.
استفاده از لنزهای عریض (Wide): برای ثبت پهناوری جنگلها و انعکاس دریاچهها.
توجه به جزئیات: ثبت تصاویر کلوزآپ از برگهای خیس، قطرات باران و قارچهای جنگلی.
کادربندی با عناصر طبیعی: استفاده از شاخ و برگ درختان به عنوان قاب طبیعی برای سوژههای انسانی.
پوشش مناسب سوژه: استفاده از لباسهایی با رنگهای مکمل (مانند آبی، زرد پررنگ یا قرمز) برای ایجاد تضاد زیبا با پسزمینه جنگل.
سوالات متداول
۱. زمان مناسب برای دیدن رنگهای پاییزی در شمال کی است؟
از اواسط آبان تا اوایل آذرماه، جنگلهای شمال به اوج تنوع رنگی و برگریزان خود میرسند.
۲. کدام لوکیشن پاییزی شمال برای عکاسی مناسبتر است؟
دریاچه الیمالات نور و جاده چوبی النگدره گرگان به دلیل نور طبیعی و پسزمینههای منظم، عالی هستند.
۳. برای سفر پاییزی به شمال چه ملزوماتی همراه داشته باشیم؟
لباس گرم و ضدآب، کفش مناسب پیادهروی در گل و لای، زنجیر چرخ و بادگیر از ملزومات اصلی این سفر هستند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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