فنس الکتریکی و جلوگیری از ورود سارقان به منزل شما

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، فنس الکتریکی یکی از روش‌های نوین حفاظت و کنترل ورود و خروج در محیط‌های مختلف است که امروزه در مراکز صنعتی، نظامی، کشاورزی، دامداری‌ها، ساختمان‌های مسکونی و تجاری کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده است. این سیستم با استفاده از جریان الکتریکی کنترل‌شده، مانعی بازدارنده ایجاد می‌کند و باعث می‌شود افراد یا حیوانات از عبور غیرمجاز خودداری کنند. فنس‌های الکتریکی علاوه بر ایجاد امنیت، هزینه‌های نگهداری و نیروی انسانی را نیز کاهش می‌دهند و به همین دلیل در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از مؤثرترین تجهیزات حفاظتی شناخته می‌شوند.

فنس الکتریکی چیست؟

فنس الکتریکی یا حصار الکتریکی سیستمی است که از سیم‌ها یا رشته‌های فلزی تشکیل شده و به یک دستگاه تولیدکننده پالس الکتریکی متصل است. این دستگاه در فواصل زمانی مشخص، ولتاژ بالایی با شدت جریان بسیار کم به سیم‌ها ارسال می‌کند.

هنگامی که فرد یا حیوان با سیم‌های فنس تماس پیدا می‌کند، یک شوک الکتریکی کوتاه‌مدت دریافت می‌کند. این شوک معمولاً خطر جانی ندارد اما به اندازه‌ای آزاردهنده است که فرد یا حیوان را از نزدیک شدن مجدد به فنس منصرف می‌کند.

هدف اصلی فنس الکتریکی، ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از ورود غیرمجاز است، نه آسیب رساندن به افراد.

تاریخچه فنس الکتریکی

استفاده از فنس الکتریکی به اوایل قرن بیستم بازمی‌گردد. نخستین نمونه‌های آن در دامداری‌ها برای کنترل حرکت دام‌ها مورد استفاده قرار گرفت. کشاورزان متوجه شدند که با استفاده از جریان الکتریکی ضعیف می‌توانند بدون ساخت دیوارهای گران‌قیمت، محدوده حرکت دام‌ها را کنترل کنند.

با گذشت زمان و پیشرفت فناوری، فنس‌های الکتریکی به سیستم‌های امنیتی پیشرفته تبدیل شدند و امروزه در مراکز حساس، فرودگاه‌ها، زندان‌ها، پادگان‌ها و اماکن خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اجزای اصلی فنس الکتریکی

1. دستگاه انرژی‌دهنده (Energizer)

مهم‌ترین بخش سیستم فنس الکتریکی است. این دستگاه برق ورودی را به پالس‌های ولتاژ بالا تبدیل می‌کند.

وظایف دستگاه:

تولید پالس الکتریکی

کنترل زمان ارسال شوک

جلوگیری از ایجاد جریان مداوم

افزایش ایمنی سیستم

2. سیم‌های فنس

سیم‌ها مسیر انتقال انرژی الکتریکی هستند و معمولاً از فولاد گالوانیزه یا استیل ساخته می‌شوند.

ویژگی‌های سیم مناسب:

مقاومت بالا

زنگ نزدن

هدایت الکتریکی مناسب

طول عمر زیاد

3. مقره‌های عایق

مقره‌ها سیم‌ها را از پایه‌ها جدا می‌کنند و مانع انتقال برق به سازه می‌شوند.

اگر از مقره استفاده نشود، جریان الکتریکی به زمین منتقل شده و عملکرد سیستم مختل می‌شود.

4. پایه‌ها

پایه‌ها نگهدارنده سیم‌های فنس هستند و می‌توانند فلزی، بتنی یا چوبی باشند.

ویژگی‌های پایه مناسب:

استحکام بالا

مقاومت در برابر باد

تحمل وزن سیم‌ها

دوام طولانی

5. سیستم ارت (زمین)

ارت یکی از مهم‌ترین بخش‌های فنس الکتریکی است.

وظایف ارت:

تکمیل مدار الکتریکی

افزایش قدرت شوک

افزایش ایمنی سیستم

جلوگیری از اختلال عملکرد

6. تابلو کنترل

تابلو کنترل برای مدیریت و نظارت بر عملکرد سیستم استفاده می‌شود.

قابلیت‌ها:

نمایش وضعیت فنس

اعلام خرابی

کنترل ولتاژ

اتصال به سیستم‌های امنیتی

قیمت فنس الکتریکی

قیمت فنس الکتریکی وابسته به فاکتورهای مختلف از جمله متراژ محیط،ارتفاع دیوار پروژه مدنظر، ارتفاع فنس،هم سطح بودن دیوار پروژه، وجود صفحه و یا پلیت بر روی دیوار جهت انجام عملیات جوشکاری و غیره می باشد. شایان ذکر است ارتفاغ استاندارد فنس الکتریکی بستگی به ارتفاع دیوار پروژه دارد.

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نحوه عملکرد فنس الکتریکی

دستگاه انرژی‌دهنده در بازه‌های زمانی مشخص پالس‌هایی با ولتاژ بالا و جریان کم تولید می‌کند. این پالس‌ها از طریق سیم‌های فنس منتقل می‌شوند.

هنگامی که فرد یا حیوان سیم را لمس کند، مدار الکتریکی از طریق بدن او و زمین کامل می‌شود و شوک کوتاهی ایجاد می‌گردد.

این شوک معمولاً چند هزار ولت است اما به دلیل شدت جریان بسیار پایین، خطر مرگ ایجاد نمی‌کند.

انواع فنس الکتریکی

فنس الکتریکی کشاورزی

برای محافظت از مزارع و باغ‌ها در برابر حیوانات استفاده می‌شود.

کاربردها:

جلوگیری از ورود گراز

جلوگیری از ورود سگ‌های ولگرد

حفاظت از باغات

حفاظت از محصولات کشاورزی

فنس الکتریکی دامداری

برای کنترل حرکت دام‌ها استفاده می‌شود.

مزایا:

جلوگیری از فرار دام

کاهش هزینه حصارکشی

جابه‌جایی آسان

فنس الکتریکی امنیتی

برای حفاظت از اماکن حساس طراحی می‌شود.

کاربردها:

کارخانه‌ها

انبارها

زندان‌ها

فرودگاه‌ها

مراکز نظامی

ویلاها

فنس الکتریکی خورشیدی

این نوع از پنل خورشیدی برای تأمین انرژی استفاده می‌کند.

مزایا:

عدم نیاز به برق شهری

مناسب مناطق دورافتاده

کاهش هزینه برق

دوستدار محیط زیست

کاربردهای فنس الکتریکی

حفاظت از منازل مسکونی

امروزه بسیاری از ویلاها و مجتمع‌ها از فنس الکتریکی برای جلوگیری از ورود سارقان استفاده می‌کنند.

حفاظت از کارخانه‌ها

در کارخانه‌ها از فنس الکتریکی برای حفاظت از تجهیزات و مواد اولیه استفاده می‌شود.

حفاظت از انبارها

کاهش سرقت و کنترل ورود افراد متفرقه.

حفاظت از مراکز نظامی

یکی از مهم‌ترین کاربردهای فنس الکتریکی در مراکز نظامی و امنیتی است.

حفاظت از فرودگاه‌ها

جلوگیری از ورود افراد یا حیوانات به باند پرواز.

حفاظت از نیروگاه‌ها

جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به تجهیزات حساس.

حفاظت از باغ‌ها و مزارع

ممانعت از ورود حیوانات وحشی و خسارت به محصولات.

حفاظت از دامداری‌ها

جلوگیری از خروج دام و ورود حیوانات شکارچی.

حفاظت از خطوط راه‌آهن

جلوگیری از ورود افراد به محدوده خطر.

حفاظت از مراکز داده و مخابرات

افزایش امنیت تجهیزات حیاتی.

مزایای فنس الکتریکی

امنیت بسیار بالا

بازدارندگی فنس الکتریکی بسیار بیشتر از حصارهای معمولی است.

کاهش سرقت

سارق پیش از ورود با مانع روانی و فیزیکی مواجه می‌شود.

هزینه کمتر نسبت به دیوارکشی

در بسیاری از پروژه‌ها اجرای فنس الکتریکی ارزان‌تر از ساخت دیوار است.

نصب سریع

در مدت کوتاهی قابل اجراست.

طول عمر بالا

در صورت استفاده از تجهیزات باکیفیت، عمر سیستم به سال‌ها می‌رسد.

نیاز کم به نیروی انسانی

بخشی از وظایف نگهبانی را انجام می‌دهد.

قابلیت اتصال به دزدگیر

می‌تواند با سیستم‌های هشداردهنده ترکیب شود.

قابلیت اتصال به دوربین مداربسته

در صورت لمس فنس، دوربین‌ها فعال می‌شوند.

مصرف برق کم

انرژی مصرفی بسیار پایین است.

قابلیت توسعه

امکان افزایش طول و ارتفاع سیستم وجود دارد.

مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی

در گرما، سرما و بارندگی عملکرد مناسبی دارد.

بازدارندگی روانی بالا

وجود تابلوهای هشدار باعث انصراف بسیاری از متجاوزان می‌شود.

کاهش هزینه نگهداری

نسبت به دیوارها و موانع سنتی هزینه نگهداری کمتری دارد.

مناسب برای مناطق وسیع

برای زمین‌های بزرگ بسیار مقرون‌به‌صرفه است.

قابلیت استفاده در مناطق دورافتاده

به‌ویژه در مدل‌های خورشیدی.

معایب فنس الکتریکی

هزینه اولیه نصب

در برخی پروژه‌ها هزینه خرید تجهیزات قابل توجه است.

نیاز به نگهداری دوره‌ای

بازرسی سیم‌ها و اتصالات ضروری است.

وابستگی به منبع تغذیه

در صورت نبود برق ممکن است عملکرد سیستم کاهش یابد.

احتمال کاهش کارایی در صورت نصب نادرست

نصب غیراصولی باعث افت ولتاژ می‌شود.

تأثیر پوشش گیاهی

تماس شاخه‌ها و علف‌ها با سیم می‌تواند انرژی سیستم را کاهش دهد.

نیاز به رعایت استانداردها

اجرای غیراستاندارد می‌تواند خطرساز باشد.

احتمال ایجاد ترس برای افراد

برخی افراد از نزدیک شدن به فنس واهمه دارند.

نیاز به آموزش کاربران

اپراتورها باید با نحوه کار سیستم آشنا باشند.

احتمال آسیب تجهیزات در رعدوبرق

در صورت نبود سیستم حفاظتی مناسب.

محدودیت‌های قانونی در برخی مناطق

باید مطابق مقررات نصب شود.

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