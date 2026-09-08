عارف با آیات عظام شبیری زنجانی و کریمی جهرمی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، صبح سه‌شنبه در ادامه برنامه‌های سفر خود به شهر مقدس قم با حضور در بیت آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی با این مرجع تقلید دیدار و گفتگو کرد.



در این دیدار، معاون اول رئیس‌جمهور گزارشی از آخرین اقدامات، برنامه‌ها و رویکردهای دولت در حوزه‌های مختلف ارائه کرد و به تشریح مهم‌ترین مسائل و برنامه‌های اجرایی دولت پرداخت.

عارف همچنین با حضور در بیت آیت‌الله کریمی جهرمی با این استاد برجسته حوزه علمیه نیز دیدار و گفتگو کرد.



معاون اول رئیس‌جمهور در این دیدار نیز گزارشی از روند اقدامات دولت و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کرد و درباره مهم‌ترین مسائل کشور و موضوعات مورد توجه دولت به گفتگو پرداخت.