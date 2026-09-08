به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همراه اول، روز گذشته ۱۶ شهریورماه در مراسمی با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور ۷۹۴۷ پروژه ارتباطی با سرمایه‌گذاری بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان بصورت همزمان در سراسر کشور به بهره برداری رسید. این پروژه‌ها در چهار محور توسعه شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، دولت هوشمند و صنعت فضایی تعریف شده‌اند که برای ۱۶۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند.

در جریان بازدید رئیس جمهور از دستاوردهای همراه اول، حمید بهروزی، قائم‌مقام این شرکت و مصطفی درجزی، معاون تجاری همراه اول، گزارشی از اجرای ۹۶۷ پروژه توسعه‌ای ارائه کردند. این پروژه‌ها، از راه‌اندازی سایت‌های جدید تا توسعه بخش‌های مختلف شبکه در حوزه‌های دسترسی، انتقال و مدیریت ترافیک را دربرمی‌گیرد.

بخش مهمی از این طرح‌ها به افزایش ظرفیت و نوسازی شبکه سیار در استان‌های مختلف اختصاص دارد. همچنین شبکه همراه اول در ۲۲ استان با بهره‌گیری از فناوری ۵G و افزایش ظرفیت LTE توسعه یافته است.

راه‌اندازی ۸۳ سایت جدید ۳G، ۴Gو ۵G نیز سهم همراه اول از پروژه مشترک اپراتورهای تلفن همراه برای ایجاد ۲۷۰ سایت تازه در سراسر کشور بوده است. با بهره‌برداری از این سایت‌ها، پوشش شبکه در مناطق بیشتری گسترش می‌یابد و ظرفیت ارتباطی کاربران افزایش پیدا می‌کند.

افزایش چهار هزار گیگابیت ‌بر ثانیه‌ای ظرفیت شبکه IPBB، یکی دیگر از پروژه‌های مهم همراه اول برای توسعه زیرساخت ارتباطات پایدار کشور بوده است. ایجاد شبکه انتقال هم‌زمان‌سازی فازی بر بستر فیبرهای مخابرات ایران در تهران، مشهد و یزد، توسعه تجهیزات PE و ارتباطات ماهواره‌ای و افزایش ظرفیت درگاه‌های شبکه در تهران، اهواز، تبریز و اصفهان نیز در میان طرح‌های افتتاح شده است.

همراه اول همچنین زیرساخت شبکه توزیع محتوا و میزبانی از صاحبان محتوا را به ظرفیت هزار گیگابیت‌برثانیه توسعه داده است. ایجاد شبکه مدیریت بحران کلان‌شهر تهران با ظرفیت ۷۲۰ گیگابیت‌برثانیه و راه‌اندازی کامل درگاه اینترنت اهواز با ظرفیت ۶۰۰ گیگابیت‌برثانیه، از دیگر پروژه‌های شاخص اپراتور اول کشور به شمار می‌رود.

نقش همراه اول در توسعه ارتباطات کشور، تنها به گسترش پوشش شبکه محدود نمی‌شود. اجرای این پروژه‌ها با افزایش ظرفیت و سرعت، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت پایداری و تاب‌آوری زیرساخت‌ها، زمینه دسترسی مطمئن‌تر مردم به ارتباطات پایدار را در سراسر کشور فراهم می‌کند.