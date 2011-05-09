فرهنگ زندگینامه پیامبر(ص) آماده چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رضایی افزود: گروه تحقیقات علوم اسلامی پژوهه در زمینه پروژه کلان فرهنگنامه جامع علوم اسلامی و انسانی به بررسی تفصیلی اصطلاحات مهم و کاربردی مباحث علوم انسانی می پردازد و هم اکنون در 24 رشته علوم انسانی و اسلامی فعالیت دارد.

وی گفت: در سال 1389 در بخش فرهنگنامه 3.500.000 کلمه در قالب 1714 مقاله در 24 گروه علمی نهایی و برای ارائه در محیط مجازی آماده شده است. علاوه براین حدود 700 مقاله دیگر نیز در این فرصت سفارش داده شده است که به مرور در سال 1390 به بخشهای علمی گروه ارائه می شود.

رضایی گفت: در سال گذشته، پروژه فرهنگ زندگینامه پیامبر اعظم(ص)، با حدود 150 مدخل در دو جلد و فرهنگ فلسفه اخلاق با حدود 80 مدخل که شامل اصطلاحات اساسی و مهم در زمینه زندگینامه حضرت رسول و فلسفه اخلاق است، آماده چاپ شده است.

وی اضافه کرد: فاز اول پروژه مسیحیت شناسی، در قالب معرفی تفصیلی تاریخ ادوار مسیحیت مشتمل بر 50 مدخل که به بررسی تاریخی مسیحیت از قبل از میلاد مسیح تا قرن اخیر پرداخته، در مرحله ویرایش نهایی بوده و در مراحل نهایی آماده سازی جهت چاپ است.

رضایی با اشاره به فعالیت دیگر گروه پژوهه گفت: فرهنگ رجال و رویدادهای پهلوی نیز با حدود 300 مدخل در مرحله ویرایش ادبی است و به زودی آماده چاپ می شود.

همچنین فاز اول فرهنگنامه های جامعه شناسی با حدود 150 مدخل، سیره پیامبر اعظم(ص) با حدود 80 مدخل، مسیحیت شناسی با حدود 150 مدخل، مسائل ایران با حدود 160 مدخل، کلام اسلامی با حدود 100 مدخل درمرحله بازبینی نهایی بوده و مراحل نهایی آماده سازی را طی می کنند.

این پژوهشگر علوم اسلامی، با اعلام خبر اضافه شدن پروژه های فلسفه هنر و کلام حدیثی افزود: از دیگر اقدامات صورت گرفته در گروه پژوهه، سایتهای گفتمان های الحادی، پروژه سؤالات گفتمانهای دینی، پروژه سؤالات و شبهات قرآنی و پروژه های پاسخ به شبهات مربوط به براهین اثبات خداوند و داستانهای اعتقادی است.

حسن رضایی اضافه کرد: در پروژه گفتمان های الحادی ، گروه به بررسی شبهات مندرج در سایتهای الحادی اعتقادی پرداخته و پس از دسته بندی و محور یابی شبهات، با جذب محققین توانمند به پاسخ آنها می پردازد. در این میان در سال 89، واحد پاسخ به سؤالات و شبهات دینی گروه با حدود 230 هزار کلمه در قالب 70 مقاله به پاسخگویی به این شبهات پرداخته است.

وی در مورد پروژه سؤالات و شبهات قرآنی گفت: در این پروژه، گروه با دسته بندی سؤالات و شبهات مربوط به قرآن کریم به کمک گروه تحقیقات المهدی به پاسخگویی پرداخته که ماحصل آن حدود 10 جلد کتاب است.