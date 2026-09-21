فرماندار گناوه: هفته دفاع مقدس متعلق به همه مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان گناوه اظهار کرد: هفته دفاع مقدس فرصت گرانبهایی برای مرور خاطرات حماسه آفرینان شجاع میهن در جبهه های حق علیه باطل و تجدید میثاق با آرمانهای شهدا، ایثارگران و یادگاران هشت سال جنگ تحمیلی است که باید به نحو شایسته گرامی داشته شود.

وی افزود: امنیت و استقلال امروز کشور حاصل ایستادگی و فداکاری جوانانی است که بدون هیچ چشمداشتی از همه داشته‌های خود گذشتند و همگان وظیفه داریم رهرو راه شهیدان و پاسدار ارزش‌های دفاع مقدس باشیم.

فرماندار گناوه بر حضور پررنگ مدیران در برنامه‌های هفته دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: برنامه‌های این هفته فرصتی برای تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت و انتقال این ارزش‌ها به نسل جوان است.



حضور رئیس‌جمهور در سازمان ملل فرصتی ارزشمند برای تامین منافع و امنیت کشور است



فرماندار گناوه تصریح کرد: حضور رییس جمهور و هیات همراه در مجمع عمومی سازمان ملل به رغم کارشکنی های آمریکا، فرصت بسیار ارزشمندی است که دیپلماسی کشور با استفاده از آن می‌تواند در جهت تامین منافع و تامین امنیت کشور، فعالانه عمل کند.

وی بیان کرد: رییس جمهور در این سفر پیام اقتدار،عزت و مقاومت ملت ایران را برای افکار عمومی جهان تبیین خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به شروع آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید برای شروع فصل بازگشایی مدارس در کنار آموزش و پرورش باشند.

ضرورت حفظ وحدت و همدلی



اسفندیاری با اشاره به شرایط خاص کشور بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی تأکید کرد و گفت: اتحاد مقدس، یکی از عوامل مهم موفقیت کشور در برابر تهدیدها است و نباید اجازه دهیم اختلافات و مسائل سیاسی به این انسجام آسیب وارد کند.

وی خاطرنشان کرد: مدیران ادارات با استفاده از ظرفیت‌های موجود، برای خدمت‌رسانی بیشتر و افزایش رضایتمندی مردم تلاش کنند.



فرماندار گناوه بیان کرد: باتوجه به پیش بینی بارندگی فراتر از نرمال در پاییز، همه دستگاههای عضو مدیریت بحران و دیگر نهادها، باید از هم اکنون نسبت به تامین تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی برنامه ریزی لازم داشته باشند.