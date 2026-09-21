به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور عصر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش جزیره خارگ با حضور اعضای این شورا و جمعی از مسئولان، با تبریک آغاز هفته دفاع مقدس و سال تحصیلی جدید، بر ضرورت همدلی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، خانواده‌ها و مجموعه آموزش و پرورش برای ارتقای سطح تعلیم و تربیت در جزیره تأکید کرد.

بخشدار ویژه خارگ با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس اظهار کرد: مردم نجیب، مقاوم و ایثارگر خارگ در مقاطع مختلف تاریخی، اجتماعی و سیاسی همواره نقش‌آفرین بوده‌اند و در دوران دفاع مقدس نیز با ایستادگی و مقاومت خود، نامی درخشان از این جزیره به یادگار گذاشتند.

وی ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید افزود: با وجود برخی نگرانی‌ها و مباحث مطرح‌شده درباره نحوه آغاز سال تحصیلی، با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری مسئولان، مدارس خارگ با اقتدار و به صورت حضوری فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و امروز شاهد حضور پرنشاط دانش‌آموزان و معلمان در مدارس هستیم.

بخشدار ویژه خارگ آموزش و پرورش را یکی از پایه‌های اصلی توسعه هر جامعه دانست و تصریح کرد: تعلیم و تربیت، زیربنای پویایی و پیشرفت جامعه است و معلمان به عنوان تولیدکنندگان علم و پرورش‌دهندگان نسل آینده، نقشی اساسی در این مسیر بر عهده دارند.

وی ادامه داد: از چند ماه گذشته، موضوع آماده‌سازی مدارس در جلسات شورای آموزش و پرورش و در تماس‌های مستمر با مسئولان آموزش و پرورش پیگیری شد و با همکاری نیروهای مسلح و مجموعه‌های مختلف، جابه‌جایی برخی اماکن آموزشی و آماده‌سازی فضاهای مورد نیاز انجام گرفت تا مدارس برای شروع سال تحصیلی جدید مهیا باشند.

حسین‌پور با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی و جمعیتی جزیره خارگ خاطرنشان کرد: بازگشت خانواده‌هایی که در ایام تابستان خارج از جزیره حضور داشتند نیز با همکاری مجموعه‌های عملیاتی، شرکت پایانه‌های نفتی ایران و بخش‌های مرتبط با تردد و لندگراف در حال انجام است تا خانواده‌ها با آرامش بیشتری به محل زندگی و کار خود بازگردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش خانواده در تربیت دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: آموزش و پرورش و مدرسه به تنهایی نمی‌توانند مسئولیت تربیت دانش‌آموز را بر عهده بگیرند و خانواده در این زمینه نقش اساسی دارد. والدین باید در کنار معلمان، مشاوران و مربیان مدارس قرار بگیرند و نسبت به مسائل تربیتی، اجتماعی و رفتاری فرزندان خود توجه بیشتری داشته باشند.

بخشدار ویژه خارگ افزود: در شرایط امروز که دانش‌آموزان به امکانات مختلف ارتباطی و اجتماعی دسترسی دارند، خانواده‌ها باید حضور و نظارت بیشتری بر اوقات خارج از مدرسه فرزندان خود داشته باشند و در کنار مدرسه، برای شکل‌گیری شخصیت، اخلاق و رفتار اجتماعی آنان تلاش کنند.

حسین‌پور همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش و پرورش، از همکاری و همراهی شرکت پایانه‌های نفتی ایران، شرکت پتروشیمی، نفت فلات قاره، مجموعه‌های خدماتی و پشتیبانی، شهرداری و شورای اسلامی شهر، سپاه، گروه‌های جهادی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، اداره‌کل آموزش و پرورش استان بوشهر و سایر دستگاه‌های اجرایی در آماده‌سازی مدارس و تأمین تجهیزات مورد نیاز قدردانی کرد.

وی گفت: در شرایطی که منابع محدود است، همکاری دستگاه‌ها موجب شد اقدامات مورد نیاز مدارس روی زمین نماند و مجموعه‌های مختلف با رویکردی جهادی برای آماده‌سازی فضاهای آموزشی پای کار باشند.

بخشدار ویژه خارگ همچنین از برنامه‌ریزی برای حمایت از گروه‌های جهادی و تأمین برخی بسته‌های آموزشی و ابزار مورد نیاز مدارس خبر داد و اظهار کرد: با همکاری مجموعه‌های مختلف، این تجهیزات در اختیار جامعه هدف قرار خواهد گرفت.

حسین‌پور در ادامه با اشاره به آغاز فعالیت مدارس و حضور دانش‌آموزان، خواستار برنامه‌ریزی مناسب برای مدیریت ترافیک در ساعات آغاز و پایان فعالیت مدارس شد و از پلیس راهور خواست با پیش‌بینی تمهیدات لازم، زمینه تردد روان خانواده‌ها و دانش‌آموزان را فراهم کند.

وی همچنین بر ضرورت توجه مرکز بهداشت به سلامت دانش‌آموزان در فصل پاییز و زمستان تأکید کرد و گفت: پایش مستمر سلامت دانش‌آموزان باید مورد توجه قرار گیرد تا سال تحصیلی در فضایی آرام و سالم دنبال شود.

بخشدار ویژه خارگ در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و نشاط خانواده‌ها و دانش‌آموزان اظهار داشت: امروز همه زیرساخت‌ها برای فعالیت مدارس فراهم شده و جزیره خارگ در امنیت و آرامش کامل قرار دارد. انتظار می‌رود خانواده‌ها نیز با پرهیز از حاشیه‌ها و تقویت روحیه امید و نشاط، زمینه را برای موفقیت فرزندان خود فراهم کنند.

وی با اشاره به برگزاری آزمون‌های نهایی و کنکور سراسری در خارگ گفت: با وجود شرایط خاص جزیره، این آزمون‌ها با همکاری مجموعه‌های مسئول و با تأمین کامل امنیت و پشتیبانی برگزار شد و امیدواریم در سال تحصیلی جدید نیز شاهد موفقیت و درخشش دانش‌آموزان خارگ در عرصه‌های علمی باشیم.

حسین‌پور در پایان ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان، خانواده‌ها و جامعه فرهنگیان جزیره خارگ، برای تمامی معلمان و دانش‌آموزان سالی سرشار از موفقیت، نشاط، سلامتی و دستاوردهای علمی آرزو کرد.