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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸

۱۲۷۸ برنامه هفته دفاع مقدس در گنبدکاووس برگزار می‌شود

۱۲۷۸ برنامه هفته دفاع مقدس در گنبدکاووس برگزار می‌شود

گنبدکاووس-فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج گنبدکاووس از اجرای یک‌هزار و ۲۷۸ عنوان برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در سطح این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سیدعلی حسینی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از اجرای یک‌هزار و ۲۷۸ عنوان برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در سطح این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این برنامه‌ها با محوریت شعار «لبیک یا خامنه‌ای» و با رویکرد تقویت وحدت و انسجام، جهاد تبیین، خدمت‌رسانی به مردم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در سطح محلات، بخش‌ها، حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت اجرا می‌شود.

وی افزود: شعار استانی برنامه‌های هفته دفاع مقدس در گلستان «هم‌نفس در وحدت و هم‌قدم تا شهادت» است.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج گنبدکاووس ادامه داد: ۲۳۹ عنوان برنامه در قالب برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس، ۹۲ برنامه در حوزه جهاد تبیین، نشست‌های بصیرتی و روشنگری و ۸۴ مسابقه ورزشی پیش‌بینی شده است.

حسینی گفت: ۳۸ اردوی جهادی و خدمت‌رسانی نیز برای کمک به خانواده‌های کم‌برخوردار در سطح محلات اجرا خواهد شد.

وی از برگزاری ۱۷۸ مورد دیدار با خانواده‌های شهدا و جانبازان، ۱۵۸ مورد اکرام و تکریم خانواده‌های معظم شهدا، ۹۸ مراسم مذهبی، ۹۰ محفل انس با قرآن و ۲۸ برنامه فرهنگی در فضای مجازی خبر داد.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج گنبدکاووس گفت: ۱۳ برنامه در قالب اردوهای تفریحی و زیارتی و «راویان پیشرفت» نیز اجرا می‌شود و جوانان و نوجوانان در این برنامه‌ها از مراکز و مجموعه‌های مختلف بازدید خواهند کرد.

حسینی ارائه خدمات پزشکی و دارویی رایگان در مناطق کم‌برخوردار، برپایی میزهای خدمت، هشت پویش نذر خون، ۹ برنامه تجلیل از بسیجیان نمونه، ۲۹ اکران فیلم با موضوع دفاع مقدس و سه دیدار با ائمه جمعه و جماعت شهرستان را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد.

کد مطلب 6954290

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