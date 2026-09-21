به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سیدعلی حسینی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از اجرای یک‌هزار و ۲۷۸ عنوان برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در سطح این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این برنامه‌ها با محوریت شعار «لبیک یا خامنه‌ای» و با رویکرد تقویت وحدت و انسجام، جهاد تبیین، خدمت‌رسانی به مردم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در سطح محلات، بخش‌ها، حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت اجرا می‌شود.

وی افزود: شعار استانی برنامه‌های هفته دفاع مقدس در گلستان «هم‌نفس در وحدت و هم‌قدم تا شهادت» است.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج گنبدکاووس ادامه داد: ۲۳۹ عنوان برنامه در قالب برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس، ۹۲ برنامه در حوزه جهاد تبیین، نشست‌های بصیرتی و روشنگری و ۸۴ مسابقه ورزشی پیش‌بینی شده است.

حسینی گفت: ۳۸ اردوی جهادی و خدمت‌رسانی نیز برای کمک به خانواده‌های کم‌برخوردار در سطح محلات اجرا خواهد شد.

وی از برگزاری ۱۷۸ مورد دیدار با خانواده‌های شهدا و جانبازان، ۱۵۸ مورد اکرام و تکریم خانواده‌های معظم شهدا، ۹۸ مراسم مذهبی، ۹۰ محفل انس با قرآن و ۲۸ برنامه فرهنگی در فضای مجازی خبر داد.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج گنبدکاووس گفت: ۱۳ برنامه در قالب اردوهای تفریحی و زیارتی و «راویان پیشرفت» نیز اجرا می‌شود و جوانان و نوجوانان در این برنامه‌ها از مراکز و مجموعه‌های مختلف بازدید خواهند کرد.

حسینی ارائه خدمات پزشکی و دارویی رایگان در مناطق کم‌برخوردار، برپایی میزهای خدمت، هشت پویش نذر خون، ۹ برنامه تجلیل از بسیجیان نمونه، ۲۹ اکران فیلم با موضوع دفاع مقدس و سه دیدار با ائمه جمعه و جماعت شهرستان را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد.