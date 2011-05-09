خوزستان در عراق کارخانه سیمان احداث می کند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، هیئت تجاری استان خوزستان به ریاست معاونت برنامه ریزی استان در حالی به دیدار هیئت تجاری استان میسان عراق رفت که پیش از این دو جلسه میان استاندار خوزستان با استاندار استان میسان برگزار شده بود.

معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز در خصوص آخرین تصمیمات این نشست اظهار داشت: توافقات صورت گرفته باید بر اساس زمانبندی که در این جلسه و با تائید مسئولان مربوطه صورت می گیرد اجرایی شوند.



اسماعیل عامری گلستان افزود: استان خوزستان همانگونه که قبل اعلام داشته ایم می تواند خط تولید سیمان را با مشارکت سرمایه گذاران عراقی وارد العماره کند.



وی در ادامه از سازمان جهادکشاورزی و منابع طبیعی استان خواست تا وعده 50 هزار اصله نهالی را که به استاندار میسان داده بودند عملی کنند.



خالد عبدالواحد کبیان، معاون و مشاور استاندار میسان نیز در این سفر خواستار مشخص شدن برنامه زمانبندی توافقات صورت گرفته شد.



همچنین مدیر کل اقتصادی استان خوزستان با تاکید بر اثرات مثبت ورود صنعت تولید سیمان به استان میسان و پروژه خط گازی که از کرخه آغاز می شود، گفت: با انجام این پروژه ها مشکل برق استان میسان هم برطرف خواهد شد.



محمد حسینی فر خطاب به هیئت عراقی که خواستار صدور تائیدیه بهداشتی برای ماشین های حامل بار از استان خوزستان به عراق شده بودند، گفت: تمامی کالاهای ایرانی دارای مجوز وزارت بهداشت و پروانه ساخت هستند که این مجوز بهداشتی بودن روند تولید و کالای ایرانی را تائید می کند.



در ادامه این جلسه امام جمعه شهرستان سوسنگرد خطاب به هیئت عراقی گفت: زائرین ایرانی که وارد عراق می شوند از زمان ورود تا زیارت و هنگام برگشت بارها مورد تفتیش قرار می گیرند که با توجه به کهولت سنی برخی از آنان و وسایلی که به همراه دارند در بسیاری از مواقع آنان را خسته و از نظر روحی به آنان فشار می آید.



حجت الاسلام موسوی افزود: زائرین عراقی که وارد ایران می شوند تنها در مرز بازرسی از آنان به عمل می آید و انتظار می رود در این زمینه نسبت به نحوه بازرسی زایرین ایرانی تجدید نظر شود.