پوشش تبلیغی استان زنجان به 95 درصد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی دشتکی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در دین مبین اسلام همیشه تعلیم در کنار تربیت مطرح بوده است و بنابراین اهمیت والای تربیت در جامعه اسلامی بر همگان روشن است و تربیت صحیح است که می تواند یک جامعه را به سعادت رهنمون کند و در غیر اینصورت جامعه به انحراف و فساد کشیده می شود.

وی با بیان اینکه باید برای امر تربیت یک برنامه ریزی اساسی صورت گیرد، اظهار داشت: ‌تربیت جامعه سالم از محورهای فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی است و به همین خاطر حضرت امام (ره) توجه ویژه به تربیت و تعمیق باورهای دینی جامعه داشته اند و بنابراین سازمان تبلیغات اسلامی فراتر از سایر دستگاهها به این مسئله توجه جدی دارد.

حجت الاسلام دشتکی با اشاره به اینکه در رویکرد جدید، سازمان توجه جدی به کار ساماندهی حوزه فرهنگ دینی دارد بیان کرد: در رویکرد جدید تلاش می شود تا به حد متعادلی از سرانه تربیت در بخشهای دولتی و غیر دولتی برسیم و امروز در بخش تعلیم هزینه های بسیار بالایی صرف می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: باید بین سرانه تعلیم و تربیت فاصله ها به حداقل برسد.

حجت الاسلام دشتکی با اشاره به اینکه مردم باید مطالبات فرهنگی خود را از مسئولین بخواهند، گفت: زیربنای همه فعالیتها، حرکتهای فرهنگی است و یکی از اولویتهای اداره کل تبلیغات اسلامی استان در سال 90 تحقق این امر است.

وی با بیان اینکه دهه چهارم انقلاب، ‌دهه پیشرفت و توسعه و عدالت در سطح جامعه است، خاطرنشان کرد: در

این دهه تلاش می شود تا محرومیتهای فرهنگی در تمام نقاط استان زدوده شود و به همین خاطر تلاش می شود تا سطح پوشش تبلیغی استان به 95 درصد برسد.

حجت الاسلام علی دشتکی در ادامه به طرح ریشه کنی بی سوادی قرآنی در سطح استان اشاره کرد و افزود: ‌بیش از 50 درصد جمعیت استان بی سواد یا کم سواد قرآنی هستند و تلاش می شود در عرض دو سال جمعیتی بالغ بر 500 هزار نفر تحت پوشش کلاسهای طرح ریشه کنی بی سوادی قرآنی قرار بگیرند .

وی با بیان اینکه در طرح ریشه کنی بی سوادی قرآنی دستگاه های مختلفی همکاری دارند، بیان کرد: در مرحله اول این طرح بحث برنامه ریزی و هدف گذاری و تهیه طرح و در مرحله دوم شناسایی همکاران و در مرحله سوم شناسایی سنجش میزان سواد قرآنی جامعه و در مرحله چهارم مرحله اجرای این طرح شکل عملیاتی به خود گرفته است .

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان ادامه داد: این طرح در تابستان امسال به اوج خود می رسد و سهم مرحله اول این طرح 200 هزار نفر است و در مرحله دوم این طرح نیز تلاش می شود که 300 هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش کلاسهای طرح ریشه کنی بی سوادی قرآنی قرار بگیرند.

حجت الاسلام دشتکی افزود: در اجرای این طرح بزرگ قرآنی استاندار زنجان با صدور فرمان اجرای این طرح در سطح استان را داده اند و وی حمایت و پشتیبانی بسیار خوبی از این طرح داشته اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه تا کنون بیش از 100 هزار نفر در طرح ریشه کنی بی سوادی قرآنی تحت پوشش برنامه های قرآنی هستند، یادآور شد: در اجرای این طرح عظیم قرآنی بخشهای مختلف دولتی و مردمی با ما همکاری دارند .