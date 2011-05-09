واکنش به احداث نمایشگاه کتاب در چیتگر/ آخرین وضعیت پروژه شهر آفتاب

سید جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که خبر احداث نمایشگاه کتاب در محدوده چیتگر را از طریق رسانه‌ها شنیده گفت: اگر این موضوع جدی باشد و کسانی به دنبال تحقق آن باشند باید از نظر پیامدهای زیست محیطی، ترافیکی، اجتماعی و فرهگنی بررسی شود.

وی ادامه داد: این که فضای سبز و تفریحی مردم تبدیل به نمایشگاه شود و آیا فضای خالی برای انتقال درختان این منطقه وجود دارد یا درختان این پارک برای احداث نمایشگاه قطع می شوند باید بررسی شود.

تشکری هاشمی با تاکید بر اینکه تا مطالعات و بررسیهای کارشناسانه انجام نشود نمی توان اظهار نظر کرد که این منطقه مناسب احداث نمایشگاه است گفت: در تمام نمایشگاه های دنیا مهم ترین ویژگی برای انتخاب مکان نمایشگاه دسترسی آسان به شبکه حمل و نقل عمومی است تا استفاده از ماشینهای شخصی آن محدوده را دچار مشکل نکند.



به اعتقاد معاون شهردار تهران، نمایشگاه هایی که برپا می شود از حالت تخصصی بیرون آمده و بیشتر مردم برای پرکردن اوقات فراغت همراه خانواده به آن مراجعه می کنند.

تشکری اضافه کرد: در تمام دنیا نمایشگاهها بازدید کنند تخصصی دارند و از قبل برای حضور در آن ثبت نام می کنند و در غیر این صورت باید هزینه زیادی را بپردازند.

مازیار حسینی معاون فنی عمران شهرداری تهران نیز در خصوص آخرین وضعیت پروژه شهر آفتاب به مهر گفت: از ابتدای اردیبهشت ماه شرکت یادمان سازه مجری طرح این پروژه است اما همچنان شرکت سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی منابع مالی آن را تامین می کند.

وی با اشاره به اینکه فعالیتهای عمرانی پروژه شهر آفتاب آغاز شده گفت: فاز اول شهر آفتاب که مربوط به نمایشگاه کتاب است 20 ماه دیگر به بهره برداری می رسد.

هفته گذشته سخنگوی شهردار تهران در حاشیه جلسه غیر علنی شورا اعلام کرده بود تغییراتی در این پروژه ایجاد شده است که ابن تغییرات در کمیسیون عمران در حال بررسی است. در همین رابطه معاون شهردار تهران نیزگفت: تغییراتی ایجاد نشده است و این هفته برای هماهنگی های بیشتر در رابطه با این پروژه جلسه ای با اعضای کمیسیون عمران شورا داریم .

پیش از این سخنگوی شهردار تهران اعلام کرده بود: پارک چیتگر محل مناسبی برای ساخت نمایشگاه نیست. اصلا زمینی در آن منطقه برای نمایشگاه وجود ندارد و آیا قرار است درخت‌های جنگل چیتگر قطع و جای آن نمایشگاه ساخته شود؟

ایازی ادامه داد: در سال 89 کلنگ ساخت نمایشگاه توسط وزیر مسکن در منطقه پرند زمین زده شد و ما هم در شهرداری کلنگ ساخت "شهر آفتاب" را در نزدیکی حرم مطهر امام (ره) زدیم که روند اجرایی و ساخت خود را طی می‌کند و قرار است سال 92 نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب برگزار شود. مگر چند مکان قرار است به نمایشگاه کتاب اختصاص یابد؟

به گفته معاون فرهنگی هنری شهرداری تهران، "شهر آفتاب" به دلیل داشتن شبکه بزرگراهی، مترو و فضای وسیع بهترین محل برای احداث نمایشگاه کتاب است، در حالی که دسترسی به پارک چیتگر سخت است.

ایجاد نمایشگاه کتاب در محل چیتگر توسط وزیر ارشاد اعلام شده و قرار است یک ساله این محل آماده و نمایشگاه بیست و پنجم در آنجا برگزار شود.



