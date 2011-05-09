مهلت یک روزه برای تکمیل مدارک داوطلبان دستیاری دندانپزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام در آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی 14 اردیبهشت ماه به پایان رسیده است و گروهی از داوطلبان که در زمان ثبت نام موفق به ارسال کامل یا تصحیح مدارک خود نشده اند و نیز آن افرادی که هنگام ویرایش فرم ثبت نام تغییراتی را داده اند که به موجب آن، مدارک دیگری را باید ارسال کنند می توانند روز دوشنبه 19 اردیبهشت نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کنند.

مرکز سنجش آموزش پزشکی تاکید کرده است که این فرصت قابل تمدید نیست و داوطلبان برای تصحیح و ارسال مدارک می توانند از طریق پایگاه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir اقدام کنند.

آزمون کتبی در 6 مرداد در شهرهای تهران، اصفهان، بابل، تبریز، شیراز، کرمان، مشهد، یزد و همدان برگزار می شود و تاکنون یک هزار و 700 نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند.