کارخانه لبنی با حضور استاندار خراسان شمالی در گرمه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر ، کارخانه لبنی در شهر درق شهرستان گرمه، با حضور بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی، و محمد مهدی شهریاری و سید محمد پاکمهر، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، افتتاح شد.
این واحد تولیدی با سرمایهگذاری یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده و ظرفیت تولید سالانه ۶۰۰ تن انواع پنیر را دارد.
با افتتاح کارخانه لبنی زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۵ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۴۰ نفر فراهم شده است.
این کارخانه که پس از یک دهه رکود مجدداً فعال شده است، با هدف رونق تولید، ایجاد اشتغال، تکمیل زنجیره تولید و افزایش ارزش افزوده بخش دامداری شهرستان گرمه فعالیت خود را آغاز کرد است.
نظر شما