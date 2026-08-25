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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

کارخانه لبنی با حضور استاندار خراسان شمالی در گرمه افتتاح شد

کارخانه لبنی با حضور استاندار خراسان شمالی در گرمه افتتاح شد

بجنورد- کارخانه لبنی با سرمایه‌گذاری یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و ظرفیت تولید سالانه ۶۰۰ تن انواع پنیر، با حضور استاندار خراسان شمالی در شهر درق شهرستان گرمه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، کارخانه لبنی در شهر درق شهرستان گرمه، با حضور بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی، و محمد مهدی شهریاری و سید محمد پاکمهر، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، افتتاح شد.

این واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده و ظرفیت تولید سالانه ۶۰۰ تن انواع پنیر را دارد.

با افتتاح کارخانه لبنی زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۵ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۴۰ نفر فراهم شده است.

این کارخانه که پس از یک دهه رکود مجدداً فعال شده است، با هدف رونق تولید، ایجاد اشتغال، تکمیل زنجیره تولید و افزایش ارزش افزوده بخش دامداری شهرستان گرمه فعالیت خود را آغاز کرد است.

کد مطلب 6927279

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