206 پروژه در اصفهان با مشارکت داوطلبان جمعیت هلال احمر اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا سلیمی پیش از ظهر دوشنبه به مناسبت هفته هلال احمردر جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ارائه خدمات حمایتی به آسیب پذیرترین افراد جامعه صورت می‌گیرد، اظهار داشت: در حال حاضر23 خانه داوطلب به طور رسمی در استان فعال هستند.

وی با بیان اینکه اهمیت جایگاه داوطلبان هلال احمر به خدمات عام‌المنفعه به مردم است، افزود: کمک‌های منابع انسانی و مالی مورد نیاز هلال احمر از طریق شناسایی، جذب و بهره‌گیری از داوطلبان هلال احمر در راستای اهداف انسان دوستانه جمع‌‌آوری، هدایت و کمک‌های نقدی و غیرنقدی در هنگام بروز حوادث و سوانح توسط این افراد انجام می‌شود.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان اصفهان به چهار گروه مهارت، مشارکت، حمایت و هدایت اشاره و تصریح کرد: جمعیت هلال احمر استان اصفهان سال گذشته 23 کاروان به مناطق محروم در جهت خدمت رسانی با اعزام این چهار گروه داشته است.

وی به گسترش خانه داوطلبان استان اشاره کرد و گفت: 36 پایگاه مساجد در استان فعال هستند که تاکنون تعداد یک‌هزار و 476 نفر داوطلب در سطح استان را پذیرفته و در همین راستا درصدد فعال کردن پایگاه‌های ادارات و کارخانه‌ها هستیم.

سلیمی ادامه داد: در سال 89 افزون بر 206 پروژه با حضور سه هزار و 461 داوطلب در این پروژه‌ها مشارکت داشته‌اند که ارسال پزشکان و متخصصان، دارو و تجهیزات پزشکی به روستا از جمله این پروژه‌ها بوده است.

معاون داوطلبان هلال احمر استان اصفهان با اشاره به اینکه 49 هزار و 496 نفر از این پروژه‌ها بهره‌مند شدند، اضافه کرد: نزدیک به چهار میلیارد ریال از هزینه شخصی داوطلبان برای این بخش هزینه شده است.

وی همچنین از بانک امانات و تجهیزات پزشکی خبر داد و گفت: شماره حساب 15000000.42 بانک ملت برای کمک به نیازمندان طرح التیام افتتاح شده است که همانند طرح کمک به نیازمندان کمیته امداد به نیازمندان سطح استان با ارائه مدارک پزشکی کمک خواهد کرد.

سلیمی همچنین حضور مدیران شعب پروژه‌های داوطلبی با حضور خیرین استان، شرکت همگانی داوطلبان در نمازجمعه، اهدا خون داوطلبان با هماهنگی سازمان انتقال خون استان، اعزام کاروان تسکین آلام بشری، اجرای طرح التیام، برگزاری مجمع عمومی با حضور شوراهای اجرایی، تاسیس پایگاه‌های جدید ادارات و کارخانه‌ها و ویزیت رایگان همکاری و توانبخشی داوطلبان با حضور در مراکز درمانی و روستاها را از برنامه‌های هفته هلال احمر استان در حوزه داوطلبان و معاونت داوطلبان برشمرد.