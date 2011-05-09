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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۱۱

دستگاه تعلیم و تربیت متولی گسترش عدالت آموزشی است

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: دستگاه تعلیم و تربیت متولی گسترش عدالت آموزشی در کشور است و باید همه دانش‌آموزان در سراسر کشور از آموزش و پرورش با کیفیت بهره مند باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محی‌الدین بهرام محمدیان در اختتامیه نخستین جشنواره دانش‌آموزی طلوع استقلال علمی کشور که به همت مؤسسه علمی آینده سازان برگزار شد، اظهار داشت: دستگاه تعلیم و تربیت باید فرصت‌های دسترسی به عدالت آموزشی را برای دانش‌آموزان توسعه دهد تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادهای آنان در زمینه های مختلف فراهم شود.

وی عنوان کرد: دانش آموزی که در علوم پایه و یا فناوری ابتکار دارد باید استعدادش شکوفا اما دانش‌آموز دیگری که در حوزه ادبیات و هنر مستعد است نیز باید برای شکوفا شدن استعدادهایش مورد حمایت قرار گیرد.
 
حجت‌الاسلام محمدیان ادامه داد: تحولی که مقام معظم رهبری از آموزش و پرورش مطالبه می کند، این است که بتوانیم فطرت دانش‌آموزان را شکوفا کنیم؛ نظریه اسلامی تعلیم و تربیت متکی بر شکوفایی فطرت است و آموزش و پرورش باید بتواند این زمینه را در دانش‌آموزان شناسایی کند.
 
وی اضافه کرد: برای تحول بنیادین در آموزش و پرورش به شکوفایی 5 عنصر تفکر، علم، ایمان، عمل و اخلاق نیازمندیم؛ تفکر و خردورزی در دانش‌آموزان باید شکوفا شود تا از این طریق علم و دانش آنها موجب شکوفایی ایمان شود؛ تأثیر دانش‌ بر تفکر و ایمان این است که تفکر را پویا و ایمان را آگاهانه می کند.
 
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ ریزی آموزشی با بیان اینکه تحول در آموزش و پرورش باید یک ارتباط شبکه ای میان عناصر تفکر، علم، ایمان، عمل و اخلاق ایجاد کند، تصریح کرد: این تحول در آموزش و پرورش باید این عناصر را در ارتباط با عرصه های خدا، خلقت، خلق خدا و خود فرد توسعه بخشد.
 
حجت‌الاسلام محمدیان در پایان اظهار داشت: جنبش دانش‌آموزی باید پیگیر تحول در آموزش و پرورش باشد چرا که یکی از ذی‌نفعان تحول در آموزش و پرورش جنبش دانش‌آموزی است؛ باید توجه داشت که یکی از اهداف تحول در آموزش و پرورش دستیابی به استقلال ملی و تقویت هویت اسلامی است.
کد مطلب 1307643

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