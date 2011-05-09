حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به مصوبه هیئت دولت مبنی بر ادغام 8 وزارتخانه و ایجاد 4 وزارتخانه جدید گفت: دولت طبق برنامه پنجم توسعه مکلف به کاهش تعداد وزارتخانه ها به 17 وزارتخانه است لذا دولت باید هر چه سریعتر لایحه وظایف و اختیارات وزارتخانه های ادغامی رابه مجلس ارائه داده و وزرای جدید را به مجلس معرفی کند.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصرار دولت بر عدم معرفی وزیر جدید به مجلس تاکید کرد: حذف یکی از وزرا و ادامه فعالیت وزیر دیگر در وزارتخانه ادغامی بدون کسب رای اعتماد از مجلس خلاف برنامه پنجم توسعه و غیر قانونی است.

وی افزود : طبق برداشت از ذیل ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است برای وزارت خانه های ادغامی، وزیر جدید معرفی کند تا مجلس رای اعتماد به این وزرا را در صحن علنی بررسی کند.



سبحانی نیا اظهار داشت: طرح استفساریه از ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه با قید یک فوریت و با امضای تعدادی از نمایندگان ظرف چند روز آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: طبق نظر قاطبه نمایندگان و مشورت های صورت گرفته از استفساریه ماده 53 برنامه پنجم توسعه، دولت باید برای وزرای وزارتخانه های ادغامی از مجلس رای اعتماد بگیرد.



سبحانی نیا از نامه معاونت نظارت مجلس به دولت برای معرفی وزرای جدید به قوه مقننه خبر داد و گفت: در جلسه هیئت رئیسه هم چنین مقرر شد، مجلس طی تذکری به وزرای وزارتخانه های ادغامی اعلام کند استمرار فعالیت آن ها در وزارت خانه های جدید قانونی نیست.

