به گزارش خبرنگار مهر، جواد مولایی عصر سه شنبه در مراسم افتتاح پروژههای اداره راه شهرستان با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان و پروژههای شرکت توزیع برق سوادکوه با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان در رابطه با پروژه های استان در این ایام، گفت: اعتبار پروژههای اقتصادی افتتاحی استان ۶ همت و پروژههای عمرانی ۶۰ همت است.
مدیرکل اقتصادی استان مازندران، با بیان اینکه پسماند مشکل اصلی استان است، گفت: امروز به برکت نظام و تلاش مسیولان زباله سوز قایم شهر افتتاح شد.
وی از دیگر پروژههای شاخص استان را اضافه شدن ۵۰ هکتار به مساحت فرودگاه بینالمللی دشت ناز ساری عنوان کرد و گفت: با انجام این زیرساخت امکان فرود هواپیماهای پهن پیکر در این فرودگاه ممکن میشود.
در حاشیه این مراسم، کامل نصراللهی معاون فنی راه روستایی راهداری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با پروژههای افتتاحی اداره راهداری شهرستان سوادکوه به آیین افتتاح روکش آسفالت دهستان کسلیان با اعتبار ۲۴ میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: همزمان با افتتاح این پروژه، هشت پروژه روستایی دیگر این شهرستان با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
اجرای ۱۸ پروژه راه روستایی
معاون فنی راه روستایی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان مازندران، با بیان اینکه برای راحتی عبور و مرور مردم، پروژههای در سطح شهرستان با اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومان در دست اقدام است، خاطرنشان کرد: این پروژهها تا ایام دهه فجر به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با بیان اینکه در این ایام، در سطح استان نیز ۱۸ پروژه راه روستایی با اعتبار بالغ بر ۳۲۴ میلیارد تومان کلنگزنی میشود، افزود: ۱۰۵ پروژه روستایی نیز با اعتباری بالغ بر ۹۰۴ میلیارد تومان در دست بهرهبرداری است.
۸۰۰ پروژه برق اجرا شد
در ادامه و در آیین بهرهبرداری از پروژههای شرکت برق شهرستان سوادکوه. مجتبی اسلامی، رییس شرکت امور توزیع برق شهرستان سوادکوه، در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد پروژههای این شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا هفته دولت ۱۴۰۵ را ۸۰۰ پروژه خرد و بزرگ با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان برشمرد و از اجرا و بهرهبرداری این پروژهها خبر داد.
وی از جمله پروژههای شاخص شهرستان به پروژه احداث فیدر خط ۲۰کیلوولت شهر زیراب با اعتبار ۲۲ میلیارد تومان، پروژه سیم به کابل در سطح شهرستان با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان و پروژه رینگ شهرستانهای سوادکوه و ساری با اعتبار ۲۶ میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: پروژه فیدر یک پروژه زیرساختی در جهت رشد و توسعه شهرستان و پاسخگویی به افزایش نیاز مردم شهرستان است و ظرفیت شبکه را تا ۶هزار مشترک تک فاز افزایش میدهد.
اسلامی در رابطه با پروژه سیم به کابل، این اقدام را در راستای افزایش ایمنی، کاهش سرقت و افزایش اطمینان در شرایط نامناسب جوی دانست.
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