به گزارش خبرنگار مهر، فاز نخست پارک پیرچنار سنندج بعدازظهر سهشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و اعضای شورای اسلامی شهر به بهرهبرداری رسید و مسیر سلامت سه کیلومتری این مجموعه در اختیار شهروندان قرار گرفت.
این بوستان در زمینی به وسعت ۳۶ هکتار در محدوده میان بهاران و ناحیه منفصل شهری حسنآباد احداث شده و از طرحهای بزرگمقیاس مدیریت شهری سنندج به شمار میرود؛ طرحی که اجرای آن در چند مرحله پیشبینی شده است.
شهردار سنندج در آیین افتتاح این پروژه اظهار کرد: پیرچنار به دلیل وسعت و موقعیت جغرافیایی میتواند به یکی از ظرفیتهای مهم تفریحی و گردشگری شهر تبدیل شود و علاوه بر ساکنان مناطق بهاران و حسنآباد، پذیرای شهروندان دیگر نقاط سنندج و مسافران باشد.
سیدانور رشیدی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و منظر شهری این مجموعه افزود: موقعیت مرتفع پارک امکان مشاهده چشمانداز گستردهای از شهر را فراهم میکند و منظرگاه، فضای عکاسی، پارکینگ و چشمانداز شبانه از جمله بخشهایی است که برای استفاده شهروندان در این مجموعه پیشبینی شده است.
پیرچنار ترکیبی از ورزش، تفریح و فضای سبز
شهردار سنندج با اشاره به طراحی بخشهای مختلف پارک گفت: مسیر پیادهروی سه کیلومتری، سکوی خانواده، فضاهای مناسب برای فعالیتهای ورزشی و اجتماعی، فضای سبز، مبلمان شهری و نورپردازی از جمله امکاناتی است که در طراحی پیرچنار مورد توجه قرار گرفته است.
رشیدی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح ایجاد فضایی چندمنظوره برای حضور خانوادهها، ورزش همگانی، دورهمیهای اجتماعی و استفاده از اوقات فراغت است و قرار نیست این مجموعه تنها به یک فضای سبز یا مسیر سلامت محدود شود.
وی همچنین از برنامهریزی برای توسعه پوشش گیاهی پارک خبر داد و گفت: عملیات چالهکنی برای کاشت سه هزار اصله نهال انجام شده و در ادامه نیز کاشت سه هزار نهال دیگر پیشبینی شده است؛ همچنین پنج هزار سبد گل در بخشهای مختلف مجموعه جانمایی خواهد شد.
شهردار سنندج یکی دیگر از مزیتهای این پروژه را دسترسی مناسب آن عنوان کرد و افزود: برای پارک پیرچنار ورودی و خروجیهایی از مسیرهای ویلاشهر، بهاران و کمربندی آبیدر در نظر گرفته شده تا شهروندان از نقاط مختلف امکان دسترسی آسان به این مجموعه را داشته باشند.
رشیدی با بیان اینکه این پروژه در چارچوب طرح ساماندهی تپههای سنندج اجرا میشود، خاطرنشان کرد: طراحی پارک با رویکرد ایجاد یک فضای شهری بزرگمقیاس انجام شده و توسعه بخشهای مختلف آن در مراحل بعدی ادامه خواهد داشت.
پیشبینی سرمایهگذاری و ایجاد سورتمه در فازهای بعدی
وی با اشاره به مراحل بعدی اجرای پروژه پیرچنار اظهار کرد: در فاز نخست تمرکز بر آمادهسازی زیرساختها و فراهم کردن زمینه استفاده عمومی از مجموعه بوده و در فاز دوم موضوع سرمایهگذاری و توسعه ظرفیتهای تفریحی و اقتصادی دنبال میشود.
شهردار سنندج افزود: ایجاد سورتمه نیز به عنوان یکی از طرحهای پیشبینیشده برای مراحل آینده در دستور کار قرار دارد و اجرای آن میتواند بر جذابیتهای گردشگری و تفریحی این مجموعه بیفزاید.
رشیدی اجرای پارک پیرچنار را بخشی از برنامه گسترده مدیریت شهری برای توسعه فضای سبز دانست و گفت: احداث این مجموعه در قالب برنامه ایجاد ۱۴۳ هکتار فضای سبز طی یک دوره دوساله و در راستای پویش سنندج سبز دنبال میشود.
وی هدف این برنامه را افزایش سرانه فضای سبز و توزیع متوازنتر امکانات شهری عنوان کرد و افزود: توسعه فضاهای سبز بزرگمقیاس میتواند دسترسی شهروندان مناطق مختلف به امکانات تفریحی و رفاهی را بهبود دهد.
شهردار سنندج ادامه داد: رویکرد مدیریت شهری در سالهای اخیر حرکت به سمت ایجاد مجموعههای بزرگ و چندمنظوره در نقاط مختلف شهر بوده و در کنار پیرچنار، پروژههایی همچون روجیار، نیشتمان و لاوان نیز در این چارچوب دنبال شدهاند.
رشیدی خاطرنشان کرد: توسعه پارکهای بزرگمقیاس در دامنه آبیدر، اسلامآباد، کانیکوزله، نایسر و توسنوذر نیز از دیگر طرحهایی است که با هدف گسترش شبکه فضای سبز و ایجاد توازن در توزیع امکانات شهری در سنندج اجرا شده یا در دست اجرا قرار دارد.
وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل مراحل مختلف پارک پیرچنار و دیگر پروژههای فضای سبز، این مجموعهها به شبکهای پیوسته از فضاهای تفریحی و خدماتی تبدیل شوند و زمینه استفاده بیشتر شهروندان از ظرفیتهای طبیعی و شهری سنندج را فراهم کنند.
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