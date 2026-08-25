به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین داداشی نیاکی بعد از ظهر سه شنبه در آئین افتتاح پروژه‌های عمرانی شهرستان رودسر با گرامیداشت هفته دولت، اظهار کرد: هفته دولت فرصتی ارزشمند برای تبیین خدمات و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی و ارائه گزارش عملکرد صادقانه به مردم به عنوان ولی‌نعمتان انقلاب است.

وی با تأکید بر ضرورت ترویج روحیه امیدآفرینی و انعکاس خدمات دولت افزود: خدمت به مردم در نظام جمهوری اسلامی از ارزش و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و مسئولان باید از فرصت هفته دولت برای بیان اقدامات و خدمات انجام شده استفاده کنند.

فرماندار رودسر با اشاره به شرایط خاص کشور طی هفت ماه گذشته و حوادث سیاسی و نظامی بی‌سابقه، گفت: با وجود از دست دادن جمعی از خدمتگزاران بزرگ نظام و فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه و جنگ تحمیلی، ایران اسلامی نشان داد که بر اراده و پشتیبانی مردم استوار است.

داداشی ادامه داد: تداوم خدمت‌رسانی دولت در این شرایط سخت، نه تنها موجب ایجاد خلل در روند امور نشد، بلکه نشان‌دهنده استحکام پایه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و عزم مسئولان برای استمرار خدمت به مردم است.

وی با بیان اینکه از دهه فجر تا هفته دولت، ۳۸۲ پروژه در شهرستان رودسر عملیاتی و تکمیل شده است، تصریح کرد: برای اجرای این پروژه‌ها اعتباری بالغ بر ۷۴۷ میلیارد تومان هزینه شده و این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی و خدماتی آماده بهره‌برداری هستند.

تقویت شبکه برق رودسر با اختصاص ۲۲۱ میلیارد تومان

فرماندار رودسر با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه ناترازی برق کشور، خاطرنشان کرد: با تخصیص ۲۲۱ میلیارد تومان اعتبار، اقدامات مؤثری برای تقویت و توسعه شبکه برق شهرستان رودسر انجام شده است.

داداشی افزود: تقویت زیرساخت‌های برق از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش پایداری شبکه و بهبود خدمات‌رسانی به مردم و بخش‌های مختلف شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین به اقدامات انجام شده در حوزه آب کشاورزی اشاره کرد و گفت: با وجود کاهش ۱۵ درصدی میزان بارندگی‌ها، از طریق اصلاح آب‌بندان‌ها و لایروبی انهار، اقدامات مناسبی برای مدیریت منابع آبی و تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی انجام شده است.

فرماندار رودسر ادامه داد: مدیریت بهینه منابع آب و اجرای طرح‌های زیرساختی در این حوزه، نقش مهمی در پایداری تولیدات کشاورزی شهرستان دارد.

پرداخت ۷۵ درصد مطالبات چای‌کاران

داداشی با اشاره به وضعیت محصولات استراتژیک شهرستان رودسر نیز اظهار کرد: در حوزه چای، تاکنون ۷۵ درصد مطالبات چای‌کاران پرداخت شده است و روند پرداخت مطالبات این بخش در حال پیگیری است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت تولید ابریشم افزود: قیمت پیله ابریشم نسبت به گذشته رشد سه‌برابری داشته که می‌تواند در تقویت اقتصاد و معیشت فعالان این حوزه مؤثر باشد.

فرماندار رودسر در ادامه با تأکید بر سیاست دولت چهاردهم در پیشبرد رویکرد «وفاق ملی» بیان کرد: دولت وفاق با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگانی و با نگاهی فراتر از جناح‌بندی‌های سیاسی، در مسیر تحقق آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی حرکت می‌کند.

داداشی تصریح کرد: در تصمیمات کلان کشور نیز دولت خود را متعهد به تبعیت از رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری می‌داند و در همین مسیر به دنبال تقویت وحدت، همدلی و خدمت‌رسانی به مردم است.