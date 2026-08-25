به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی موسسه دوزیست، پویشی با محوریت نقد سریال «رویای نیمه‌شب» که هر شب از شبکه سه سیما پخش می‌شود، برگزار خواهد شد. این مجموعه تاریخی، روایتگر بخشی از زندگی علامه حلی در عصر ایلخانان مغول است.

داستان این سریال روایت عشق فتاح جوان سنی مذهب و تلما دختری شیعه در دل تعصبات مذهبی به تصویر می‌کشد.

علاقه‌مندان می‌توانند نقدهای خود را در قالب متن، فایل صوتی یا ویدئو تولید و در صفحات شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند و صفحه «دوزیستگاه» را تگ کنند. همچنین متقاضیان امکان ارسال لینک آثار منتشرشده در دیگر پیام‌رسان‌ها را از طریق دایرکت صفحه دوزیستگاه خواهند داشت.

مهلت ارسال آثار تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شده است و در این رویداد به سه اثر برگزیده، مبلغ ۵ میلیون تومان جایزه اهدا خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و آشنایی با پیشینه سلسله‌رویدادهای «جایزه نقد»، به نشانی dozistgah.ir مراجعه کنید.