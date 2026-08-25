به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه‌کشی نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان امروز (سه‌شنبه سوم شهریور) در سالن اجتماعات مرکز ملی فوتبال برگزار شد و برنامه فصل جدید مسابقات مشخص شد.

در این مراسم مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ و مدیران باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال زنان حضور داشتند. همچنین زهرا قنبری کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان و پرسپولیس به همراه افسانه چترنور مهاجم گل‌گهر سیرجان در فرآیند قرعه‌کشی مسابقات حضور داشتند.

نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان با حضور ۱۰ تیم برگزار خواهد شد. خاتون بم، قهرمان فصل گذشته در کنار گل‌گهر سیرجان، ایستا البرز، ملوان بندرانزلی، سپاهان اصفهان، پالایش گاز ایلام، پرسپولیس تهران، آوا تهران، وارش نوشهر و استقلال تهران تیم‌های حاضر در فصل جدید هستند.

در فصل جدید وارش نوشهر به عنوان قهرمان لیگ دسته اول و استقلال تهران به عنوان تیم دوم این رقابت‌ها به لیگ برتر صعود کرده‌اند و جایگزین ایساتیس کران فارس و یاسام کردستان شده‌اند.

رقابت‌های نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان قرار است از جمعه ۲۷ شهریور آغاز شود و تیم‌ها در هفته نخست به مصاف یکدیگر بروند.

برنامه هفته نخست لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:

*ایستا البرز – خاتون بم

*پرسپولیس تهران – آوا تهران

*سپاهان اصفهان – ملوان بندرانزلی

*گل‌گهر سیرجان – وارش نوشهر

*استقلال تهران – پالایش گاز ایلام

در فصل گذشته خاتون بم برای دوازدهمین بار عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال زنان را به دست آورد و در فصل جدید نیز به عنوان مدافع عنوان قهرمانی وارد رقابت‌ها خواهد شد.