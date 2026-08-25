به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعهکشی نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان برگزار شد و بر اساس قرعه استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم رقابتها مقابل یکدیگر قرار میگیرند. این مسابقه نخستین تقابل رسمی دو تیم در تاریخ فوتبال باشگاهی زنان ایران خواهد بود و به همین دلیل از اهمیت و جذابیت ویژهای برخوردار است.
استقلال فصل گذشته با حضور در فینال لیگ دسته اول موفق شد جواز صعود به لیگ برتر را به دست آورد و در فصل جدید برای نخستین بار در سطح اول فوتبال زنان ایران حضور خواهد داشت. پرسپولیس نیز که فصل گذشته نخستین تجربه حضور خود در لیگ برتر زنان را پشت سر گذاشت با قرار گرفتن در رتبه هفتم توانست سهمیه خود را حفظ کند.
به این ترتیب فصل جدید لیگ برتر زنان برای نخستین بار شاهد حضور همزمان دو تیم پرطرفدار پایتخت خواهد بود و همین موضوع توجهها را بیش از گذشته به رقابتهای باشگاهی زنان معطوف کرده است.
پرسپولیس میزبان نخستین داربی
طبق قرعهکشی انجامشده نخستین داربی استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم لیگ برتر زنان برگزار خواهد شد و پرسپولیس در این مسابقه میزبان استقلال است.
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