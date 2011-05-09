هدفمندی یارانه ها از ملی شدن صنعت نفت نیز اثربخش تر است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، صولت مرتضوی ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری استان البرز در کرج با اشاره به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها افزود: این قانون از ملی شدن صنعت نفت هم مهمتر و اثر بخش تر است.

وی ادامه داد: هدفمندی یارانه ها برغم برخی نگرانی های صاحبنظران با موفقیت عملی شد و باید تلاشها در خصوص تداوم این موفقیت ادامه داشته باشد.

این مسئول عنوان کرد: باید قدردان زحمات دولت خدمتگزار در همه عرصه ها باشیم بود زیرا اقدامات این دولت تاثیرگذار بوده است.

مرتضوی یادآور شد: بیداری امروز کشورهای مسلمان جهان برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است و این امر باید مد نظر قرار گیرد.

وی اضافه کرد: امروز مردمی که در کشورهای دیگر دست به احقاق حق زده اند، نگاه و امیدشان به ایران اسلامی است.

این مسئول افزود: تاسیس جمهوری اسلامی برگ زرینی در تاریخ بشریت است و این طرح از سوی معمار کبیر انقلاب ارائه شد.

در دومین نشست شورای اداری استان البرز از زحمات ابوالفضل اینانلو معاون سیاسی و انتظامی این استان قدردانی شده است.

همچنین طی این نشست، ناصر رجبی به عنوان جایگزین وی معرفی شده است.