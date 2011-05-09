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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۰:۱۰

معاون جدید سیاسی انتظامی استانداری البرز معرفی شد

معاون جدید سیاسی انتظامی استانداری البرز معرفی شد

کرج - خبرگزاری مهر: با حضور معاون سیاسی وزرات کشور، معاون جدید سیاسی انتظامی استانداری البرز معرفی و از زحمات اینانلو در طول تصدی این مسئولیت قدردانی شد.

 به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان البرز معارفه معاون جدید سیاسی- امنیتی انتظامی استانداری البرز معرفی شد.

عیسی فرهادی در  جلسه ای که با حضور معاون سیاسی وزارت کشور برگزار شد محمد رضا رجبی را به عنوان معاون سیاسی-امنیتی استانداری البرز انتخاب کرد.

در این جلسه سید صولت مرتضوی حکم معاون سیاسی انتظامی استانداری البرز را که به امضای وزیر کشور رسیده بود قرائت کرد.

همچنین از زحمات ابو الفضل اینانلو سرپرست حوزه معاونت سیاسی-انتظامی امنیتی استانداری البرز نیز تقدیر شد.

محمد رضا رجبی پیش از این مدیر کل اطلاعات استان خراسان جنوبی بوده است.

کد مطلب 1307999

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