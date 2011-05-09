دیدار ایرانجوان بوشهر و سپیدرود رشت لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال ایرانجوان بوشهر و سپیدرود رشت از هفته پایانی مرحله گروهی لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور که قرار بود عصر امروز دوشنبه در ورزشگاه بهشتی بوشهر برگزار شود، به دلیل سفر نکردن سپیدرود به بوشهر لغو شد.

مسئولان باشگاه سپیدرود رشت با ارسال نامه‌‎ای به سازمان لیگ آزادگان بصورت رسمی اعلام کردند از برگزاری بازی آخر خود برابر ایرانجوان بوشهر منصرف شده‌اند.

در بخشی از نامه باشگاه سپیدرود رشت به سازمان لیگ آزادگان با اشاره به اینکه نتیجه این دیدار تاثیری در صعود و سقوط تیم‌ها ندارد، آمده است: "به دلیل قطعی شدن سقوط تیم سپیدرود رشت و انجام ندادن هزینه اضافی، از حضور در دیدار با ایرانجوان بوشهر بصورت رسمی انصراف می‌دهیم."

تیم سپیدرود رشت با کسب 20 امتیاز در رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌‍های کشور به عنوان قعرنشین گروه "ب" این مسابقات به دسته دوم سقوط کرد.