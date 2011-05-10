مصوبه احداث پارکینگ طبقاتی در ساری فراموش شد

به گزارش خبرنگار مهر، نادعلی رمضان پور در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری در صحن شورا افزود: احداث پارکینگ طبقاتی با وجود ترافیک های سنگین و شکننده در ساری ضروری است.



وی خاطرنشان کرد: شهرداری ساری باید در اسرع وقت نسبت به احداث پارکینگ طبقاتی در مرکز استان اقدام کند.



سخنگوی شورای اسلامی شهر ساری در ادامه از مشخص نشدن فعالیت پیمانکار شهربازی ساری انتقاد کرد و افزود: شهرداری ساری باید هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این پیمانکار اقدام صورت دهد.



رمضان پور همچنین از نابسامانی کنده کاریهای سطح شهر، اظهار ناراحتی کرد و گفت: شهرداری ساری باید در یک برنامه زمان بندی شده نسبت به آسفالت خیابان های ساری اقدام کند.



آب آشامیدنی برخی نقاط ساری بهداشتی نیست



رئیس کمیسیون بهداشت و درمان شورای اسلامی شهر ساری نیز از بهداشتی نبودن آب آشامیدنی برخی نقاط حساس و مرکزی ساری خبر داد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی باید شرکت آب و فاضلاب مازندران را مکلف تا نسبت به ارتقاء کیفیت مردمان مرکز استان اهتمام داشته باشد.



جمال باقری با اشاره به پتاسیل بالای گردشگری مرکز استان، خاطرنشان کرد: شهرداری ساری می تواند بر اساس یک برنامه اساسی نسبت به تبدیل واخدهای قدیمی و سنتی شهر به رستورانهای سنتی و موزه اقدام کند.



وی در ادامه با بیان اینکه بخش اعظمی از ادارات کل دستگاههای اجرایی مازندران، از پرداخت مالیات خود را معاف کردند، تصریح کرد: شهرداری ساری نباید با این ادارات بدحساب، مدارا کند.



شهر ساری مرکز مازندران بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد.