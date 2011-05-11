به گزارش خبرگزاری مهر ، ‌مصطفی محمد نجار وزیر کشور در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه جلسه هیئت دولت و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه زمان ثبت نام کاندیدای مجلس شورای اسلامی چه وقت تعیین شده است، ‌گفت: زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم 12 اسفند ماه سال جاری تعیین شده و مراحل ثبت نام کاندیداها نیز بزودی اعلام می‌شود.



وی در پاسخ به این سئوال که آیا وزارت کشور آمادگی برگزاری رایانه‌ای انتخابات را دارد، خاطرنشان کرد: این آمادگی از سوی وزارت کشور وجود دارد اما برگزاری رایانه‌ای انتخابات نیازمند به هماهنگی با سایر دستگاه‌ها است و باید زیرساخت‌ها آماده شود و این کار در حال انجام است که اعلام می‌شود.