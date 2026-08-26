«رویای نیمه شب» و ضرورت ساخت آثار تلویزیونی با موضوع مهدویت

به گزارش خبرنگار مهر، این شب ها سریال «رویای نیمه شب» به کارگردانی حسن آخوندپور از شبکه سه سیما در حال پخش است. این سریال اثری اقتباسی است و موضوع آن به مهدویت نزدیک است. محمدحسین رجبی دوانی پژوهشگر تاریخ اسلام درباره اهمیت پرداختن به مسئله مهدویت در فیلم و سریال ها یادداشتی را به نگارش درآورده است.
در این یادداشت آمده است:
«پرداختن به مسئله مهدویت در قالب تولید و نمایش فیلمهای مرتبط، از ابعاد متعددی حائز اهمیت فراوان است که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد.
اولاً؛ ارتقای سطح دانش مهدوی و نقش فراملی هنر سینما
ارتقای سطح دانش و آگاهی عمومی جامعه، بهویژه نسل جوان، نسبت به موضوع حیاتی مهدویت امری ضروری است چراکه بسیاری از مردم به سبب کثرت مشغله، عدم تبیین اولویت یا نبود راهنمایی مناسب، فرصت مطالعه منابع علمی مرتبط را پیدا نکردهاند و یا ورود آنها به این حوزه جامعیت و عمق کافی را نداشته و اطلاعاتشان سطحی مانده است.
از آنجا که تأثیرگذاری فیلمهای سینمایی و مجموعههای تلویزیونی بر مخاطب به مراتب از مطالعه چندین جلد کتاب بیشتر است، شایسته است هنرمندان متعهد به این عرصه ورود کنند تا علاوه بر خلق آثاری فاخر و جذاب، گامی بلند در جهت تبلیغ دین و تبیین مسئله اساسی مهدویت بردارند که این امر پاداش اخروی فراوانی نیز به همراه خواهد داشت.
ثانیاً؛ مواجهه هوشمندانه با جنگ رسانهای و سینمای آخرالزمانی دشمن
دشمنان ما، بهویژه جریانهای صهیونیستی و مسیحیت صهیونیستی، با بهرهگیری از دستگاههای تبلیغاتی، بودجههای کلان و امکانات تخصصی رسانهای، توجه ویژهای به موضوع آخرالزمان داشته و بر اساس اهداف خود به ساخت آثاری در این زمینه روی آوردهاند. در صورت مواجهه مخاطب ایرانی با این تولیدات، ممکن است اهداف سوء آنها محقق شده یا پرسشها و شبهاتی در ذهن مخاطب ایجاد شود. از اینرو، پاسخگویی به این شبهات نیز باید از همان مسیر، یعنی از طریق هنر سینما و ساخت مجموعههای تلویزیونی ارزشمند صورت پذیرد.
ثالثاً؛ تبیین نقش انقلاب اسلامی و جایگاه ایرانیان در عصر ظهور
انقلاب اسلامی ایران بدون تردید یک حجت بزرگ الهی پیش از ظهور حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه) و زمینهساز آن است. در احادیث و روایات مربوط به ظهور منجی عالم بشریت نیز به نقشآفرینی محوری ایرانیان اشارههای متعددی شده و ایران یکی از اصلیترین پایگاههای حضرت در عصر ظهور معرفی شده است. اگر روایات مربوط به حضور ایرانیان در میان ۳۱۳ یار خاص حضرت - در صورت صحت و اعتبار فنی حدیثی - مدنظر قرار گیرد، بازتاب این نقشآفرینی در قالب آثار سینمایی و تلویزیونی میتواند امید به نجات و فرهنگ انتظار واقعی را در جامعه زنده ساخته و در نهایت به اصلاح سبک زندگی در راستای آمادگی برای ظهور منجی عالم بشریت (ارواحنا فداه) منجر شود.
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