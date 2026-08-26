۱۵۸ پروژه راه و شهرسازی مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبی نسب عصر چهارشنبه در مراسم ویدئو کنفرانسی افتتاح متمرکز پروژه‌های راه و شهرسازی در نوشهر، از بهره‌برداری مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی و زیرساختی در استان مازندران خبر داد.

وی با اشاره به گستردگی پروژه‌های افتتاح‌شده اظهار کرد: در مجموع ۱۵۸ پروژه با اعتباری حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان در بخش‌های مختلف راه، مسکن، بنادر، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های شهری و روستایی به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور افزود: در بخش دریایی، دو فروند شناور چندمنظوره امداد و نجات دریایی که با توان و دانش داخلی طراحی و ساخته شده‌اند، با اعتباری بالغ بر ۴۳۰ میلیارد تومان وارد چرخه خدمت می‌شوند.

وی ادامه داد: همچنین چهار دستگاه تجهیزات مورد استفاده در تخلیه و بارگیری مواد نفتی در بنادر امیرآباد و نوشهر با سرمایه‌گذاری ۲۴۰ میلیارد تومان طراحی و ساخته شده است.

این مقام مسئول، توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای را از دیگر محورهای مهم پروژه‌های افتتاحی عنوان کرد و گفت: محور کلاکوه به گهرباران در بند سه با طول ۳.۵ کیلومتر و اعتباری حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

وی همچنین از بهره‌برداری از ۱۱ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان با اعتباری حدود ۲ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: این طرح‌ها نقش مهمی در بهبود دسترسی، کاهش گلوگاه‌های ترافیکی و ارتقای ایمنی تردد در مازندران خواهند داشت.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور با اشاره به بخش مسکن نیز بیان کرد: در این طرح‌ها ۴ هزار و ۸۱۰ واحد مسکونی شامل یک هزار و ۹۱۵ واحد شهری و ۲ هزار و ۸۹۵ واحد روستایی با اعتباری بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

به گفته وی، واگذاری ۱۵۰ قطعه زمین در چارچوب اجرای قانون حمایت از خانواده و طرح جوانی جمعیت نیز از دیگر برنامه‌های این مجموعه است.

وی در ادامه به اجرای طرح‌های زیربنایی در فرودگاه ساری اشاره کرد و افزود: شبکه زهکشی، جمع‌آوری آب‌های سطحی و شبکه فاضلاب این فرودگاه در مجموع به طول ۴۰ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان اجرا شده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور همچنین از بهره‌برداری ایستگاه و بویه هواشناسی بندر نوشهر با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این تجهیزات در ارتقای پایش شرایط جوی و دریایی و افزایش ایمنی فعالیت‌های دریانوردی مؤثر خواهد بود.

وی در پایان از اجرای ۱۴۶ پروژه برای رفع نقاط پرحادثه و ارتقای ایمنی راه‌های استان با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان خبر داد و تأکید کرد: مجموعه این طرح‌ها با رویکرد تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، افزایش ایمنی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه اقتصادی و رفاه مردم مازندران به بهره‌برداری رسیده است.