به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آب منطقهای استان یزد، محمدجواد محجوبی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تقویت زیرساختهای آبی استان در دولت چهاردهم گفت: در این دوره، مجموعهای از پروژههای مهم در حوزه ذخیرهسازی، انتقال و تأمین آب و همچنین مدیریت سیلاب در استان یزد اجرا و به بهرهبرداری رسیده یا در حال اجراست که هدف اصلی آنها افزایش تابآوری شبکه و پایدارسازی تأمین آب در استان است.
تکمیل و بهره برداری ۶۰ هزار مترمکعب مخزن برای پایدارسازی جریان آب انتقالی
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات شاخص دولت چهاردهم در حوزه زیرساختهای آبی، توسعه ظرفیت ذخیرهسازی آب بوده است، گفت: در دولت چهاردهم تکمیل ۶۰ هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب نیمه تمام با اعتباری حدود ۶۵۰ میلیارد تومان اتمام و به بهره برداری رسیده که هدف اصلی آن پایدارسازی جریان آب انتقالی به استان و افزایش اطمینانپذیری شبکه تأمین آب است.
محجوبی افزود: ایجاد ظرفیت ذخیرهسازی در مسیر انتقال آب، امکان مدیریت بهتر جریان آب، مقابله با نوسانات و قطعیهای احتمالی و متعادلسازی تأمین آب را فراهم میکند و از این منظر، مخازن احداثشده نقش مهمی در افزایش تابآوری آبی استان دارند.
مهار ۶۰۰ هزار مترمکعب سیلاب در سیل بند کوه کاسه تفت
وی در ادامه به بهرهبرداری از بند خاکی کوه کاسه شهرستان تفت اشاره کرد و افزود: این بند با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال و ظرفیت مهار حدود ۶۰۰ هزار مترمکعب سیلاب به بهرهبرداری رسیده است.
محجوبی هدف از اجرای این طرح را مهار سیلابهای احتمالی و تقویت و تغذیه مصنوعی سفرههای آب زیرزمینی دانست و اظهار کرد: این طرح علاوه بر کنترل روانآبها، در راستای مدیریت منابع آب و تغذیه آنها جرا شده است.
افزایش ظرفیت انتقال آب اردکان و میبد تا ۴۰۰ لیتر بر ثانیه
مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد همچنین از اجرای خط انتقال آب به شهرستان اردکان و میبد به عنوان یکی دیگر از پروژههای مهم آبی استان یاد کرد و گفت: با بهرهبرداری از این خط، ظرفیت انتقال آب به ۴۰۰ لیتر بر ثانیه افزایش پیدا میکند و این خط در زمان اوج مصرف کمک قابل توجهی به تأمین آب خواهد کرد.
وی ادامه داد: این پروژه شامل اجرای ۱۶ کیلومتر خط انتقال با قطرهای ۵۰۰ و ۶۰۰ میلیمتر و فشارهای ۱۰ و ۱۶ بار است که با اعتباری بالغ بر یکهزار میلیارد ریال اجرا میشود.
محجوبی افزود: خرید لوله و اتصالات مورد نیاز، لولهگذاری، ساخت حوضچهها و نصب اتصالات از جمله عملیات اجرایی این پروژه است و ۲۰ حوضچه شیرآلات و اتصالات نیز در مسیر آن احداث شده است.
وی هدف از اجرای این طرح را بازسازی و مرمت شبکه فرسوده فعلی، جایگزینی خط جدید و تأمین آب شرب پایدار برای مردم شهرستان های اردکان و میبد عنوان کرد.
گام تازه برای افزایش تابآوری آبی تفت
محجوبی در ادامه با اشاره به پروژه خط انتقال آب زینآباد تا سفیدکوه تفت اظهار کرد: این پروژه به طول ۶ کیلومتر و با احداث دو باب ایستگاه پمپاژ در حال اجراست و پیشبینی میشود تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسد.
وی پیشرفت فعلی این پروژه را ۲۰ درصد اعلام کرد و افزود: تاکنون یک کیلومتر از عملیات لولهگذاری انجام شده و این پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال و با استفاده از لولههای چدن داکتیل در سایزهای ۵۰۰ و ۷۰۰ میلیمتر در حال اجراست.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد هدف از اجرای این پروژه را افزایش ظرفیت و تابآوری آب شهرستان تفت عنوان کرد.
پایان عملیات مرمت بند دره گاهان
محجوبی همچنین از پایان عملیات مرمت و لایروبی بند تغذیه مصنوعی دره گاهان تفت خبر داد و گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال به پایان رسیده و در آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با اشاره به حجم عملیات انجامشده در این پروژه افزود: در جریان اجرای طرح، ۵۶ هزار مترمکعب عملیات لایروبی انجام شده است که با افزایش ظرفیت بند برای کنترل و هدایت روانآبها، زمینه مدیریت مؤثرتر سیلابهای فصلی را فراهم میکند.
وی ادامه داد: در بخش مرمت و استحکامبخشی این بند نیز چهار هزار مترمکعب عملیات خشکهچینی، هشت هزار مترمربع اجرای ژئوتکستایل، ۷۵۰ مترمکعب گراول برای حفاظت از شیب پاییندست و ۶۰۰ مترمکعب استفاده از سنگ و ملات انجام شده است.
محجوبی: محجوبی تأکید کرد: مجموعه پروژههای اجراشده و در حال اجرای شرکت آب منطقهای یزد در دولت چهاردهم، با تمرکز بر پایدارسازی جریان آب انتقالی، افزایش ظرفیت ذخیرهسازی، نوسازی و توسعه خطوط انتقال، تأمین پایدار آب شرب، افزایش تابآوری زیرساختهای آبی و مدیریت سیلاب دنبال شده است و تکمیل این طرحها میتواند نقش مؤثری در تقویت امنیت آبی و تابآوری استان یزد در برابر چالشهای کمآبی داشته باشد.
توسعه زیرساخت های آبی استان در آینده
وی مهمترین برنامه آتی شرکت را تأمین زیرساختهای لازم برای تأمین آب پایدار پردیسهای یک، دو و سه عنوان کرد و افزود: پردیس زندگی در محدودهای نزدیک به یکهزار و ۲۰۰ هکتار با بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی احداث میشود.
وی افزود: مطالعات این طرح انجام شده و برای اجرای سامانه تأمین آب پایدار آن حدود ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است که شامل احداث ایستگاه پمپاژ جدید، اجرای حدود ۱۰ کیلومتر خط انتقال و ساخت مخازن جدید خواهد بود. عملیات اجرایی این پروژه در پاییز امسال آغاز شود و مدت اجرای آن کمتر از ۳۰ ماه پیشبینی شده است.
محجوبی ادامه داد: این طرح با ظرفیت انتقال حدود ۶۵۰ لیتر بر ثانیه یکی از مهمترین پروژههای زیرساختی شرکت در سال جاری خواهد بود .
پیش بینی احداث ۸۵ هزار مترمکعب مخزن
وی در پایان با بیان اینکه یکی دیگر از برنامه های آینده شرکت تکمیل و ساخت ۸۵ هزار متر مکعب مخزن ذخیره سازی آب است، تصریح کرد: در راستای تقویت زیرساخت ها و ذخیره سازی جریان آب انتقالی، ساخت دو مخزن جدید شامل مخزن ۳۰ هزار متر مکعبی زین آباد برای مجموعه پردیس زندگی و ۵ هزار مترمکعبی سفیدکوه تفت و تکمیل مخزن ۵۰ هزار متر مکعبی شحنه در دستور کار قرار گرفته است.
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