اولین مرکز خدمات روانشناسی دانشگاهی شمال در گرگان راه اندازی شد

اسماعیل رنجبر معاون دانشجویی واحد گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: مرکز مشاوره دانشگاه آزاداسلامی گرگان که زیر نظر حوزه معاونت دانشجویی فعالیت دارد با بهره مندی از 15 نفر متخصص در زمینه های مختلف فعالیت دارد.

وی اظهار داشت: جامعه شناسی، روان شناسی، روان شناسی بالینی، مددکاری اجتماعی ، مشاوره و راهنمایی در زمینه‌های آسیب های اجتماعی، خانواده و ازدواج، اعتقادی، پزشکی، حقوقی، ورزشی ، مددکاری و روان شناسی ، مهارتهای همسرداری و اخلاق در خانواده، اضطراب و افسردگی، تحصیلی و تربیتی ( آموزش روش‌های مطالعه)، شغلی، آموزش مهارتهای اجتماعی و زندگی، پیشگیری از اعتیاد و ترک سیگار و اجرای آزمون‌های هوش، ‌رغبت و شخصیت از جمله رشته های در حال ارائه خدمات به متقاضیان است.

رنجبر تصریح کرد: این مرکز خدمات خود را از طریق برگزاری جلسات خصوصی و گروهی مشاوره، برگزاری جلسات سخنرانی، چاپ و انتشار بروشورهای تخصصی ، برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان، برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه کارشناسان و کارکنان ، انجام مشاوره حضوری، تلفنی، اینترنتی، نصب صندوقهای مشاوره به متقاضیان ارائه داده و به منظور بالا بردن میزان اطلاعات و اگاهی دانشجویان اقدام به برگزاری کارگاههای گروهی مهارتهای زندگی، مهارت های یادگیری، ازدواج موفق، همسازی اجتماعی در زندگی خوابگاهی و بهداشت فردی و عمومی در خوابگاه ها و سطح دانشگاه کرده است.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد گرگان، با بیان این مطلب که این مرکز به منظور بهره مندی دانشجویان از توانایی های خود اقدام به تشکیل کارگاه های آموزشی در زمینه هوش هیجانی ، استعداد و توانایی های فردی کرده و سعی در پیشگیری و کاهش بروز ناهنجاریهای عاطفی در بین دانشجویان دارد اظهار امیدواری کرد مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی گرگان بتواند خدمات مشاوره ای و درمانی مناسبی به دانشجویان ارائه کنند.

مجوز تاسیس نخستین مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاهی در سطح واحدهای منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی (استانهای سمنان و گلستان) از سوی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به دانشگاه آزاد اسلامی گرگان داده شد.

براساس این گزارش و به استناد بند یک ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران و تایید کمیسیون مشترک روان شناسی و مشاوره ، به دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ، به نمایندگی دکتر افسانه خواجه وند عضو هیئت علمی دانشگاه اجازه داده شده تا نسبت به تاسیس مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره اقدام کند.

گفتنی است این مجوز که به امضای دکتر غلامعلی افروز رییس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران رسیده برای دومین بار در سطح کشور و اولین بار در سطح واحدهای منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی به یک واحد دانشگاهی اعطا شده و سابقه قبلی در این زمینه در هیچ واحد دانشگاهی وجود نداشته است.