به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «روانشناسی جامعهنگر» نوشته مسعود آذربایجانی در ۳۸۶ صفحه از سوی انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد
روانشناسی جامعهنگر، جنبشی علمی در روانشناسی است که با هدف حمایت از عدالت اجتماعی، مبارزه با فقر و نابرابری، و توانمندسازی گروههای آسیبپذیر در جوامع گوناگون پدید آمده است. محور اساسی در تعریف این رویکرد، توجه به احساسات، اندیشهها و کنشهای انسانی در بستر و زمینه اجتماعی آنهاست.
بهعنوان مثال، در مسئله بیخانمانی، روانشناسی جامعهنگر فراتر از عوامل فردی میاندیشد و ابعادی مانند شبکه حمایتی خانواده، نگرش ساکنان محلی نسبت به فرد بیخانمان، عملکرد پلیس و خدمات محلی در قبال این پدیده (از جمله اینکه آیا این افراد را مشمول خدمات خود میدانند یا نه)، ایجاد فرصتهای شغلی متناسب، نگرشهای ملی نسبت به بیخانمانی، سیاستهای دولت در تأمین رفاه اجتماعی، و همچنین گرایشهای جهانی و ملی پیرامون نسبت سرمایه و نیروی کار را مورد بررسی قرار میدهد.
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