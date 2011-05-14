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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۲۸

ثبت نام جشنواره های جوان و بین المللی خوارزمی آغاز شد

ثبت نام جشنواره های جوان و بین المللی خوارزمی آغاز شد

ثبت نام در سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی و بیست و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی و بیست و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی در بخشهای دانش آموزی، دانشجویی و آزاد در بخشهای پژوهش های بنیادی، کاربردی، توسعه ای، نوآوری و ابتکار برگزار می شود.

زمینه های علمی در این دوره از جشنواره علمی خوارزمی شامل برق و کامپیوتر، زیست فناوری و علوم پایه پزشکی، صنایع شیمیایی، مهندسی صنایع و مدیریت فناوری، علوم پایه، عمران، فناوری نانو، کشاورزی و منابع طبیعی، مکانیک، مواد، متالورژی و انرژیهای نو، مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات، هنر و معماری، هوافضا و روباتیک است.

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران از کلیه متقاضیان شرکت در بخشهای دانشجویی و آزاد برای ثبت نام و ارائه طرح در کلیه گروه های تخصصی دعوت به عمل می آورد.

متقاضیانی که حداکثر سن آنها 30 سال تمام (متولدین 1/10/1359 به بعد) است می توانند از طریق مراجعه به پایگاه الکترونیکی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

مهلت ثبت نام تا 15 خرداد ماه تعیین شده است.

کد مطلب 1309985

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