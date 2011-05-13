برداشت هندوانه فصلی در ریز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در جم، حیدر حیاتی بعد از ظهر جمعه در حاشیه برداشت هندوانه در جمع خبرنگاران افزود: آبیاری این محصول به شکل مکانیزه آبیاری تحت فشار قطره ای است و پیش بینی می شود از هر هکتار بین 20 تا 40 تن محصول برداشت شود .

وی افزود: قیمت عمده این محصول هر کیلو 220 تومان است و در بازار استانهای سراسر کشور به ویژه تهران، اصفهان، شیراز و قم به فروش می رسد .

وی با بیان اینکه کشت محصول هندوانه تا اواخر خرداد ادامه دارد، یادآورد شد: علاوه بر هندوانه، سیفی جات دیگری شامل گوجه فرنگی و خیار سبز نیز در این منطقه برداشت می شود.