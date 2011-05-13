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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۴۶

برداشت هندوانه فصلی در ریز آغاز شد

برداشت هندوانه فصلی در ریز آغاز شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد کشاورزی بخش ریز استان بوشهر گفت: برداشت هندوانه فصلی در500 هکتار از اراضی این منطقه به عنوان یکی از قطبهای تولید کننده هندوانه در استان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در جم، حیدر حیاتی بعد از ظهر جمعه در حاشیه برداشت هندوانه در جمع خبرنگاران افزود: آبیاری این محصول به شکل مکانیزه آبیاری تحت فشار قطره ای است و پیش بینی می شود از هر هکتار بین 20 تا 40 تن محصول برداشت شود.

وی افزود: قیمت عمده این محصول هر کیلو 220 تومان است و در بازار استانهای سراسر کشور به ویژه تهران، اصفهان، شیراز و قم به فروش می رسد.

وی با بیان اینکه کشت محصول هندوانه تا اواخر خرداد ادامه دارد، یادآورد شد: علاوه بر هندوانه، سیفی جات دیگری شامل گوجه فرنگی و خیار سبز نیز در این منطقه برداشت می شود.

کد مطلب 1310375

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