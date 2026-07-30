به گزارش خبرنگار مهر، حسین درخشان مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در هلال احمر سمنان با اشاره به وقوع زلزله ۴.۵ ریشتری همزمان با صبح امروز در شاهرود بیان کرد: بعد از دریافت گزارش زلزله تیم های ارزیاب هلال احمر به منطقه اعزام شدند.

وی با اشاره به پایش منطقه و کانون زلزله در امیریه و بخش بسطام و همچنین نواحی مانند مجن و ... بیان کرد: چهار تیم ارزیاب هلال احمر شاهرود به همراه نیروهای محلی بخشداری و دهیاری در این مناطق حضور یافتند تا از نزدیک شرایط را بررسی کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از پایان ارزیابی مناطق زلزله زده شاهرود خبر داد و گفت: مجموع برآوردها نشان می دهد که این زمین لرزه خسارات عمده برجای نگذاشته است.

درخشان با بیان اینکه این زلزله مصدومی هم نداشته است، افزود: در پس لرزه های این زمین لرزه نسبتاً شدید که بعضاً حتی به سه ریشتر هم نزدیک می شدند نیز گزارش خسارات وارده اعلام نشده است.

گفتنی است زلزله ۴.۵ ریشتری ساعت ۱۱:۳۷ امروز پنجشنبه در منطقه امیریه شهرستان شاهرود به وقوع پیوست کانون این زلزله بخش بسطام و مرز بین استان های گلستان و سمنان اعلام شده است.