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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۶

رئیس جهاد کشاورزی کردستان: خرید تضمینی گندم از ۳۵۵ هزار تن عبور کرد

رئیس جهاد کشاورزی کردستان: خرید تضمینی گندم از ۳۵۵ هزار تن عبور کرد

سنندج- رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: میزان خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان از ابتدای فصل برداشت تاکنون به بیش از ۳۵۵ هزار تن رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی عصر پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: تا ششم مردادماه امسال، ۳۵۵ هزار و ۹۳۰ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در مراکز خرید تضمینی استان تحویل شده که از این میزان، ۳۳۵ هزار و ۷۹۶ تن در سامانه ملی سیفا ثبت نهایی شده است.

وی افزود: هم‌اکنون ۸۶ مرکز خرید تضمینی در نقاط مختلف استان فعال هستند و عملیات خرید بدون وقفه ادامه دارد.

بیجار در صدر خرید تضمینی گندم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به آمار شهرستان‌ها بیان کرد: بیجار با خرید ۷۷ هزار و ۲۰ تن گندم در جایگاه نخست استان قرار دارد و شهرستان‌های قروه با ۷۶ هزار و ۱۶ تن و دهگلان با ۶۰ هزار و ۶۱۷ تن در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

نقشبندی یکی از عوامل مؤثر در روند تولید را استفاده از ارقام اصلاح‌شده عنوان کرد و گفت: توسعه کشت بذور اصلاح‌شده متناسب با شرایط اقلیمی کردستان، موجب افزایش بهره‌وری مزارع و ارتقای توان تولید در شرایط خشکسالی شده است.

پرداخت مطالبات کشاورزان در جریان است

وی با اشاره به شرایط اقلیمی سال زراعی جاری افزود: اگرچه وضعیت آب‌وهوایی بر عملکرد مزارع دیم تأثیر گذاشت، اما روند خرید تضمینی مطلوب بوده و ارزش گندم خریداری‌شده با احتساب جایزه تحویل به ۱۶۷ هزار و ۴۷۳ میلیارد ریال رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان خاطرنشان کرد: پرداخت مطالبات گندم‌کاران در اولویت قرار دارد و روند واریز مطالبات به حساب کشاورزان در حال انجام است.

نقشبندی در پایان از تلاش کشاورزان و کارشناسان بخش کشاورزی قدردانی کرد و گفت: استمرار بهره‌گیری از دانش فنی و توسعه کشاورزی هوشمند، مسیر دستیابی به تولید پایدار و تقویت امنیت غذایی کشور را هموار خواهد کرد.

کد مطلب 6903966

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