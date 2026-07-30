رئیس جهاد کشاورزی کردستان: خرید تضمینی گندم از ۳۵۵ هزار تن عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی عصر پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: تا ششم مردادماه امسال، ۳۵۵ هزار و ۹۳۰ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در مراکز خرید تضمینی استان تحویل شده که از این میزان، ۳۳۵ هزار و ۷۹۶ تن در سامانه ملی سیفا ثبت نهایی شده است.
وی افزود: هماکنون ۸۶ مرکز خرید تضمینی در نقاط مختلف استان فعال هستند و عملیات خرید بدون وقفه ادامه دارد.
بیجار در صدر خرید تضمینی گندم
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به آمار شهرستانها بیان کرد: بیجار با خرید ۷۷ هزار و ۲۰ تن گندم در جایگاه نخست استان قرار دارد و شهرستانهای قروه با ۷۶ هزار و ۱۶ تن و دهگلان با ۶۰ هزار و ۶۱۷ تن در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
نقشبندی یکی از عوامل مؤثر در روند تولید را استفاده از ارقام اصلاحشده عنوان کرد و گفت: توسعه کشت بذور اصلاحشده متناسب با شرایط اقلیمی کردستان، موجب افزایش بهرهوری مزارع و ارتقای توان تولید در شرایط خشکسالی شده است.
پرداخت مطالبات کشاورزان در جریان است
وی با اشاره به شرایط اقلیمی سال زراعی جاری افزود: اگرچه وضعیت آبوهوایی بر عملکرد مزارع دیم تأثیر گذاشت، اما روند خرید تضمینی مطلوب بوده و ارزش گندم خریداریشده با احتساب جایزه تحویل به ۱۶۷ هزار و ۴۷۳ میلیارد ریال رسیده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان خاطرنشان کرد: پرداخت مطالبات گندمکاران در اولویت قرار دارد و روند واریز مطالبات به حساب کشاورزان در حال انجام است.
نقشبندی در پایان از تلاش کشاورزان و کارشناسان بخش کشاورزی قدردانی کرد و گفت: استمرار بهرهگیری از دانش فنی و توسعه کشاورزی هوشمند، مسیر دستیابی به تولید پایدار و تقویت امنیت غذایی کشور را هموار خواهد کرد.
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