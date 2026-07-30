وداع سمنان با راوی فرهنگ و تاریخ بومی؛ استاد فرهنگ شکوهی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، استاد فرهنگ شکوهی، پژوهشگر و نویسنده به نام استان سمنان و چهره شاخص و ماندگار عرصه ادبیات و به خصوص فرهنگ عامه دار فانی را وداع گفت.

وی امروز به دلیل کهولت سن در سمنان درگذشت. ایتاد فرهنگ شکوهی از چهره های ماندگار تاریخ به خصوص تاریخ بومی و فرهنگ فولکلوریک سمنان محسوب می شود.

شکوهی متولد سال ۱۳۱۷ در محله ناسار سمنان بود و سال ها در سکوت معلمی شاگردان بسیاری را تربیت و تحویل جامعه داد.

او همچنین در کنار کار تدریس به سختی درس هم می خواند و توانست در زمره اولین کسانی باشد که در سمنان توانستند کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب را دریافت نمایند.

فرهنگ شکوهی در حوزه فرهنگ عامه تالیفات و آثار بسیار فاخری دارد که امروز مرجع بسیای از پژوهشگران است.

یکی از مهمترین تالیفات فرهنگ شکوهی فرهنگ عامه سمنان است که در دهه ۶۰ نسبت به نگارش آن اهتمام ورزید.