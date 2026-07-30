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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۳

اهدای اعضای نوجوان ۱۷ ساله میامی، امیر حسین عطا خانی زندگی بخشید

اهدای اعضای نوجوان ۱۷ ساله میامی، امیر حسین عطا خانی زندگی بخشید

شاهرود- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از مرگ مغزی نوجوان ۱۷ ساله اهل میامی خبر داد و گفت: با اقدام نیک اندیشانه خانواده امیر حسین عطا خانی اعضای این بیمار به نیازمندان زندگی بخشید.

محمد حسن امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر از مرگ مغزی امیرحسین عطاخانی، نوجوان ۱۷ ساله ساکن روستای ابراهیم‌آباد شهرستان میامی خبر داد و افزود: پس از تأیید مرگ مغزی و با رضایت خانواده این بیمار برای انجام عمل برداشت عضو به تهران منتقل شد.

وی ادامه داد: عمل برداشت اعضای این بیمار مرگ مغزی توسط تیم تخصصی جراحی انجام گرفت و اعضای اهدایی به چند بیمار نیازمند پیوند زده شد تا فرصتی دوباره برای ادامه زندگی آنان فراهم شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اشاره به تداوم فرهنگ ایثار و نوع دوستی در منطقه اظهار کرد: با رضایت خانواده مرحوم امیر حسین عطا خانی منجر به نجات جان چند هم‌وطن شده است.

امامیان ضمن قدردانی از خانواده این نوجوان، اهدای عضو را ماندگارترین جلوه ایثار دانست و توضیح داد: این اقدام انسان‌دوستانه، یاد و نام زنده‌یاد امیرحسین عطاخانی را برای همیشه در خاطره بیماران و خانواده‌های آنان جاودانه خواهد کرد.

وی تاکید کرد: این چهارمین مورد اهدای عضو از بیمار مرگ مغزی در سال ۱۴۰۵ در حوزه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود است.

کد مطلب 6903970

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