به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید جعفر حق شناس مدیر گروه مطالعات زن و خانواده پژوهشکده باقرالعلوم گفت: رویکرد گروه در فعالیتهای علمی پژوهشی، پشتیبانی از فعالیتهای تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی است بدین معنی که تمامی محصولات گروه باید در راستای رسالت تبلیغ آموزه‌های اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی را پشتیبانی کنند.

مدیر گروه مطالعات زن و خانواده پژوهشکده باقرالعلوم(ع)، با اشاره به تألیف مجموعه کتابهای پرسش و پاسخ دانش‌آموزی گفت: کتابهای"حجاب و عفاف، چرا؟"، "حجاب و عفاف، چگونه؟"، "مقام و جایگاه زن"، "زن در خانواده" و "زن در اجتماع." در سال گذشته چاپ و منتشر شده است.

وی پس از توضیح در مورد برگزاری جلسات متعدد کارشناسی درباره آسیب‌شناسی رفتارهای جنسی نامطلوب در روابط اجتماعی گفت: تدوین سرفصلهای تفصیلی در موضوع "آسیب شناسی رفتارهای جنسی نامطلوب در روابط اجتماعی"، از کارهای مهم این گروه بوده است.

حجت الاسلام حق شناس افزود: طراحی دوره آموزش تخصصی حجاب و عفاف ویژه مبلغان دینی و نخبگان دانشگاهی از دیگر برنامه های مهم ما در سال 89 بوده است.

این پژوهشگر حوزوی با اشاره به تألیف سه مقاله علمی در نقد مقالات ضد دینی به سفارش گروه پژوهه یادآور شد: در زمینه تألیف مقاله کتاب‌شناسی حجاب و عفاف کوششهای شایان توجهی در این گروه صورت گرفته است.

وی همچنین با اشاره به همکاری با گروه اخلاق و عرفان پژوهشکده در دو پروژه تربیت اسلامی کودک و جهت گیری تخصصی زنان در زندگی افزود: نتایج این همکاری نیز به صورت مجموعه ای مجزا منتشر خواهد شد.