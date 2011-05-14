تولید 320 میلیون جفت دستکش پزشکی/ ایران بزرگترین تولید کننده خاورمیانه

اصغر فرج زاده اهری، مدیرعامل بزرگترین و تنها کارخانه تولید دستکشهای جراحی در منطقه خاورمیانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در حال حاضر 5 نوع دستکش جراحی و 6 نوع دستکش معاینه با کاربردهای مختلف در کشور تولید می شود که این تولیدات بر اساس آخرین استانداردهای FDA آمریکا و BS انگلستان باغ ویژگی فقدان حساسیت برای مصرف کنندگان تولید می شود.

وی افزود: بر اساس تحقیقات انجام شده توانسته ایم میزان حساسیت در کاربران این محصولات را تا 15 درصد کاهش دهیم.

اهری ادامه داد: هم اکنون سالیانه 200 میلیون جفت دستکش معاینه و 120 میلیون جفت دستکش جراحی با 80 درصد ظرفیت کارخانه حریر ایران، تولید می شود.

وی از تولید دستکش با ویژگی فاقد ماده لاتکس و تولید دستکشهای تخصصی زنان و زایمان و همچنین دستکشهای قابل مصرف در موارد تعریق زیاد و یا خیس بودن دستها، به عنوان مهمترین برنامه واحد تحقیق و توسعه این کارخانه نام برد و افزود: صادرات به کشورهای آسیای میانه و ایجاد نمایندگی در کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه و آذربایجان به ویژه در خصوص دستکشهای یکبار مصرف معاینه و انواع ویژه معاینه بیماران پرخطر که استقبال خوبی را به همراه داشته است، مهمترین اقدامات موفق سالهای اخیر این کارخانه تولید دستکش در ایران بوده است.

اهری ادامه داد: با توجه به استاندارد بودن این محصولات، باید تلاش کرد تا ملاک مصرف در مراکز درمانی دولتی، قیمت کالا نبوده بلکه کیفیت آن باشد چرا که انواع چینی اینگونه دستکشها با کیفیت پایین و ارزانتر قابل تهیه است.

وی در پایان از رونمایی محصولات جدید این کارخانه در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ایران که از 26 تا 29 اردیبهشت ماه جاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود، خبر داد.