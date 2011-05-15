به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب ترجمه جلد چهارم از دانشنامه امامعلی(علیه السلام) در قرآن و حدیث است که با گردآوری و تنظیم متون حدیثی و تاریخی و تحلیل اجمالی آنها، سیاست عملی و اندیشه سیاسی امامعلی(علیه السلام) را معرفی مینماید.
این کتاب ارزشمند که گویای زمامداری عادلانه امام علی (علیهم السلام) است می تواند هدیهای گرانبها، در راستای نشر معارف اهل بیت (علیهم السلام) برای میهمانان خارجی بازدید کننده از سازمان ها و مراکز علمی فرهنگی در نظر گرفته شود.
در این کتاب ابتدا مؤلف، آیت الله ریشهری بین دو مکتب علوی و مکتب اموی مقایسهای انجام می دهد و سپس به مباحث اصلی این کتاب می پردازد.
از جمله مباحث مطرح شده در این کتاب بحث حکومت بر دلها، سیاستهای اقتصادی، سیاستهای فرهنگی، سیاستهای اجتماعی، سیاستهای قضایی و سیاستهای امنیتی، روشهای ادارهی سپاه و لشکر و سیاستهای نظامی، سیاستهای بین المللی و بحثهای مربوط به شرایط قضا و داوری، ویژگیهای یک قاضی خوب، جنگها و نبردها و .... است.
ترجمه انگلیسی کتاب «سیاستنامه امامعلی(علیه السلام)» با نام Imam Ali and Political Leadership
و با نظارت مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهدوی ، در 611 صفحه جلد سخت و بهای 18000 تومان به تازگی از سوی سازمان چاپ و نشردارالحدیث به زیور طبع آراسته شد.
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