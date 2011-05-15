به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب ترجمه جلد چهارم از دانشنامه امام‌علی(علیه السلام) در قرآن و حدیث است که با گردآوری و تنظیم متون حدیثی و تاریخی و تحلیل اجمالی آن‌ها، سیاست عملی و اندیشه سیاسی امام‌علی(علیه السلام) را معرفی می‌نماید.

این کتاب ارزشمند که گویای زمامداری عادلانه امام علی (علیهم السلام) است می تواند هدیه­ای گرانبها، در راستای نشر معارف اهل بیت (علیهم السلام) برای میهمانان خارجی بازدید کننده از سازمان ها و مراکز علمی فرهنگی در نظر گرفته شود.

در این کتاب ابتدا مؤلف، آیت الله ری‌شهری بین دو مکتب علوی و مکتب اموی مقایسه‌ای انجام می دهد و سپس به مباحث اصلی این کتاب می پردازد.

از جمله مباحث مطرح شده در این کتاب بحث حکومت بر دل‌ها، سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های فرهنگی، سیاست‌های اجتماعی، سیاست‌های قضایی و سیاست‌های امنیتی، روش‌های اداره‌ی سپاه و لشکر و سیاست‌های نظامی، سیاست‌های بین المللی و بحث‌های مربوط به شرایط قضا و داوری، ویژگی‌های یک قاضی خوب، جنگ‌ها و نبردها و .... است.

ترجمه انگلیسی کتاب «سیاست‌نامه امام‌علی(علیه السلام)» با نام Imam Ali and Political Leadership

و با نظارت مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهدوی ، در 611 صفحه جلد سخت و بهای 18000 تومان به تازگی از سوی سازمان چاپ و نشردارالحدیث به زیور طبع آراسته شد.