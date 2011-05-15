  1. استانها
  2. کرمان
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۲۴

طرح لیچینگ مس میدوک در سال جاری به بهره برداری می رسد

طرح لیچینگ مس میدوک در سال جاری به بهره برداری می رسد

شهر بابک - خبرگزاری مهر: رئیس صنایع و معادن کرمان از بهره برداری از طرح لیچینگ مس میدوک در سال جاری خبر داد.

محمد عابدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طرح لیچینک مس میدوک به منظور تولید هزار تن مس کاتد در این مجتمع در حال انجام است و طبق برنامه ریزی صورت گرفته طی سال جاری به پایان می رسد.

وی تصریح کرد: هم اکنون این طرح با 77 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

عابدی نژاد اضافه کرد: در این طرح 8.5 میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی و 300 میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی انجام شده است.

این مسئول افزود: در مجموع 400 میلیارد ریال برای انجام این طرح سرمایه گذاری صورت گرفته است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کرمان گفت: در حال حاضر 220 هزار تن مس کاتد در استان کرمان تولید می شود که با بهره برداری از این طرح پنج هزار تن به تولید مس کاتد در کرمان افزوده می شود.

وی ادامه داد: مواد لازم برای انجام این طرح سنگ مس اکسیدی و سنگ مس سولفیدی کم عیار است که از معادن مس میدوک استخراج می شود.

وی گفت: این طرح زمینه اشتغال 30 نفر به صورت مستقیم و 120 نفر بصورت غیر مستقیم را فراهم می کند.
 

کد مطلب 1312024

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها