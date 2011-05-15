طرح لیچینگ مس میدوک در سال جاری به بهره برداری می رسد

محمد عابدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طرح لیچینک مس میدوک به منظور تولید هزار تن مس کاتد در این مجتمع در حال انجام است و طبق برنامه ریزی صورت گرفته طی سال جاری به پایان می رسد.

وی تصریح کرد: هم اکنون این طرح با 77 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

عابدی نژاد اضافه کرد: در این طرح 8.5 میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی و 300 میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی انجام شده است.

این مسئول افزود: در مجموع 400 میلیارد ریال برای انجام این طرح سرمایه گذاری صورت گرفته است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کرمان گفت: در حال حاضر 220 هزار تن مس کاتد در استان کرمان تولید می شود که با بهره برداری از این طرح پنج هزار تن به تولید مس کاتد در کرمان افزوده می شود.

وی ادامه داد: مواد لازم برای انجام این طرح سنگ مس اکسیدی و سنگ مس سولفیدی کم عیار است که از معادن مس میدوک استخراج می شود.

وی گفت: این طرح زمینه اشتغال 30 نفر به صورت مستقیم و 120 نفر بصورت غیر مستقیم را فراهم می کند.

