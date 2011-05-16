اهتمام بیشتر سینما به مباحث قرآنی/ افزایش فعالیتهای قرآنی در خارج از کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید محمدی قائم مقام و رئیس دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی در نشست خبری صبح یکشنبه 25 اردیبهشت ماه اظهار داشت: یکی از آرزوهای دیرینه جامعه قرآنی ایجاد مرجع قرآنی است که این امر در اردیبهشت ماه سال 88 با تصویب منشور توسعه فرهنگ قرآنی محقق شد و ابلاغ آن در تیرماه 1388 صورت گرفت و این سند نخستین چشم انداز، اهداف و راهبردهای فعالیتهای قرآنی محسوب می شود.

وی افزود: کمیسیونهای تخصصی در این سند پیش بینی شده و در مواد این سند مورد اشاره قرار گرفته است. کلیه مصوبات این شورا به جزء بخشهای مرتبط با مصوبات ساختاری و بودجه ای قانون محسوب می شوند.

حجت الاسلام محمدی درباره این شورا گفت: به طور تقریبی شورای توسعه فرهنگ قرآنی دارای 19 عضو است که میان اعضای آن می توان به وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم، وزیر ارشاد، رئیس نهادهای قرآنی وابسته به دفتر مقام معظم رهبری، نماینده شورای عالی حوزه های علمیه، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان اوقاف، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نماینده صدا و سیما ، نماینده کمیسیون فرهنگی، سه نفر از صاحب نظران مؤسسات آموزشی، پژوهشی و تبلیغی ترویجی قرآنی مردمی اشاره کرد. ریاست این شورا هم به دبیر شورای عالی توسعه فرهنگ قرآنی سپرده شده است

حجت الاسلام محمدی اظهار داشت: پس از اولین جلسه شورا در اسفند ماه 88 تقسیم کار ملی در سراسر عرصه های قرآنی انجام شد و مسئولیت آموزش عمومی و رسمی قرآن به وزارت آموزش و پرورش، تبلیغ و ترویج برعهده وزارت ارشاد که به هماهنگی، پیگیری و گزارشگیری فعالیتهای قرآن نیز می پردازد.

وی یادآور شد: کمیسیونهای تخصصی آموزش عمومی، پژوهش و فعالیتهای تبلیغی و ترویجی نیز به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با هر حوزه فعالیت می کنند. در کارگروه ها بحثهای تحصصی عنوان می شود و به یک سری مصوباتی منتهی می شود که در نهایت به شورای توسعه ارائه شده و بعد دبیر شورای انقلاب فرهنگی آن را بررسی می کند.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به اینکه به برکت تصویب منشور توسعه فرهنگ قرآنی شاهد ارتقا و رشد در فعالیتهای قرآنی هستیم و نگاه ها و انگیزه های جدید قرآنی به وجود آمده گفت: بودجه های قرآنی کشور بسیار محدود و ناکافی است. در سال 88 پیشنهاد اختصاص نیم درصد بودجه فرهنگی دستگاه ها به فعالیتهای قرآنی اختصاص یابد را به مجلس ارائه کریم. در سال 89 این بودجه با موافقت رئیس جمهور در لایحه دولت نیز قرار گرفت که کارایی بیشتری داشته باشد و پس از این موافقت نیم درصد بودجه قرآنی به صورت اختیاری قرار گرفت و امسال صرف این نیم درصد بودجه برای فعالیتهای قرآنی الزامی شده است.

وی با تأکید بر وظایف منشور گفت: منشور توسعه فعالیتهای قرآنی به تکلیف خواهی از مراکز دولتی می پردازد و تصویب آن موجب پاسخگویی ویژه دستگاهها شده است. از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته شده در عرصه فیلم و سینما و تئاترهای قرآنی خروجی های بیشتری داشته باشد و در این راه از ظرفیتهای مردمی بیشتری استفاده کند.

قائم مقام رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی تصریح کرد: امروز از پشتوانه های عالی برای توسعه فرهنگ قرآنی در کشور برخور دار هستیم و با وجود مرکز توسعه فعالیتهای قرآنی کشور و تنوعی که در دستگاهها وجود دارد منافاتی با سیاستهای کلان به وجود نمی آید. تا کنون مسیر بسیار خوبی پیمومده شده و در این میان وزارات فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به راه اندازی 4 هزار پایگاه قرآنی کرده، وزارت آموزش و پرورش 10 هزار مدرسه قرآنی راه اندازی کرده و تمام این امور به برکت تصویب منشور توسعه فرهنگ قرآن بوده است.

وی با اشاره به فعالیتهای مشابهی که در وزارت علوم انجام شده اظهار داشت که هیج بهانه ای برای عدم انجام فعالیتهای قرآنی وجود ندارد و همه مقدمات برای یک جهش قرآنی آمده شده است و ما باید با همدلی، همفکری و همکاری این حرکت را پیش ببریم.

حجت الاسلام محمدی با تأکید بر الزامی شدن نیم درصد بودجه دستگاه ها برای صرف فعالیتهای قرآنی گفت: به کلیه دستگاه های اجرایی اعلام کردیم بسته های برنامه ای خود را برای علمیاتی کردن در سطح کشور ارائه کنند. از این رو باید بتوانیم با ظرفیتهای آماده شده وارد عمل شویم و تعادلی میان معرفت قرآنی، ایمان به قرآن و فعالیتهای قرآنی به وجود آوریم.

وی از شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نقطه ای یاد کرد که نخبگان قرآنی به مصوبات آن توجه بیشتری دارند و گفت: بی تردید می توان شاهد همکاری نخبگان با مصوبات شورا بود. این حرکت بسیار منسجم و هماهنگ در حال شکل گیری است و باید توجه داشته باشیم در این راه به اختلافات دامن نزنیم.

محمدی اظهار داشت: تمام نیازهای حقوقی جامعه قرآنی به زودی در شورای توسعه مصوبه قانونی خواهند داشت و ما نیز برنامه های متعددی را در شورای توسعه دنبال خواهیم کرد. یکی از مصوبات این شورای بحث مقابله با اسلام هراسی و قرآن ستیزی بوده که دو جلسه را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به حرکتهایی که می توان در سطح بین الملل انجام داد اظهار داشت انتظار می رود که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مجمع جهانی اهل بیت (ع) فعالیتهای قرآنی خود را در خارج از کشور افزایش دهند چرا که در سطح بین الملل میان مسلمانان قرآن محور وحدت است و هرچه به این محور رو کنیم می توانیم به تأثیرگذاری بیشتری برسیم. از این رو در نمایشگاه بین المللی قرآن علاوه بر افزودن بخش بیداری اسلامی بخش بین الملل پررونق‌تری نسبت به قبل خواهیم داشت.

قائم مقام رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی با تأکید بر تأثیرگذاری فیلمهای قرآنی اظهار داشت: این فیلمهای قرآنی درحال حاضر به تعداد انگشتان دست نیز نمی رسد از این رو معاونت سینمایی ارشاد، بخش حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی باید بتوانند گامهای بیشتری برای توسعه فرهنگ قرآنی و ساخت و ارائه فیلمهای قرآنی انجام بردارند.