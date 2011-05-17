افزایش نیم متری سطح آب دریاچه ارومیه اغراق آمیز است

عباس رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بارور سازی ابرها یکی از اقدامات موثر در افزایش بارندگی است اما افزایش بارندگی در اثر بارور سازی ابرها در ایده آل ترین حالت در کشورهای پیشرفته 15 تا 20 در صد است.

وی افزود: افزایش نیم متری سطح آب دریاچه ارومیه اگر ناشی از بارندگی باشد نیازمند حداقل 500 میلیمتر بارندگی در منطقه است حال آنکه میانگین بارندگی در در ارومیه از ابتدای سال جاری تا کنون حدود 130 میلیمتر بوده است.

به اعتقاد رنجبر، اگرافزایش بارندگی را بر اثر بارور سازی ابرها قبول کنیم این امر حداکثر موجب افزایش 20 درصدی این میزان بارندگی شده و میزان بارندگی در منطقه به حدود 150 میلیمتر رسیده است که با 500 میلیمتر مورد نیاز برای افزایش نیم متری سطح آب دریاچه ارومیه تفاوت بسیاری دارد.

رنجبرخاطرنشان کرد: البته در صورتی که میزان دبی ورودی حاصل از رودخانه های اطراف دریاچه را در نظر بگیریم این عدد مقداری افزایش می یابد ولی بازهم با آب مورد نیاز برای افزایش نیم متری سطح آب دریاچه ارومیه متفاوت است.

وی در رابطه با تردید های موجود در خصوص افزایش بارنگی در آذربایجان غربی در اثر بارورسازی ابرها تصریح کرد: به طور کلی میزان بارنگی در استانهای شمال غرب کشور از جمله آذربایجان غربی در فصل بهار افزایش می یابد و در سال جاری بارش های طبیعی منطقه افزایش داشته به طوری که سازمان هواشناسی در اطلاعیه ها و اخطاریه هایی این افزایش بارندگی را پیش از انجام بارورسازی ابرها اعلام کرده است.

رنجبر تاکید کرد: مرکز بارورسازی ابرها در یزد به مدت 10 سال است که فعالیت می کند چگونه است که تا کنون در این استان چنین افزایش در میزان بارندگی رخ نداده است.

وی اعداد و ارقام اعلام شده در مورد افزایش سطح آب دریاچه ارومیه را غیر واقعی دانست و افزود: افزایش واقعی بارندگی ها نیز ناشی از شرایط و سامانه های طبیعی بوده که با تبلیغات آن را به بارورسازی ابرها نسبت می دهند.

پیش از این مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی با تاکید بر نقش بارورسازی ابرها در افزایش بارندگیهای اخیر منطقه، از افزایش نیم متری سطح آب دریاچه ارومیه خبر داده و گفته بود: بارورسازی ابرها طی سه روز با هشت پرواز، شلیک 600 گلوله یدور نقره به ابرهای حاشیه دریاچه ارومیه و پوشش 80 درصد از نقاط استان اثرات خوبی به دست آمده و سطح آب دریاچه ارومیه حدود نیم متر افزایش یافته است.

در اثر تغییر اقلیم، کاهش رواناب ها و بارش ها طی دهه اخیر سطح آب دریاچه ارومیه 240 سانتی متر کاهش یافته و حدود 10 میلیارد متر مکعب از حجم آن کاسته شده است.