دریاچه ارومیه قابل احیاست؛ مواجهه دنیا با پدیده جدید شلاق هیدرولوژیکی

محمدرضا کاویانپور رئیس مؤسسه تحقیقات آب در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با احیای دریاچه ارومیه گفت: برای احیای دریاچه ارومیه مطالعات ماهوارهای انجام گرفته و در کنار آن باید به مدیریت منابع و مصارف، مصارف حوزه کشاورزی توجه ویژهای داشت.
وی ادامه داد: دریاچه ارومیه قابل احیاست به شرطی که چاههای غیر مجاز کشاورزی مسدود، مصارف کشاورزی محدود و تا جایی که امکان دارد جریان ورودی آب به دریاچه انجام شود.
این مقام مسئول در رابطه با بارورسازی ابرها خاطر نشان کرد: در گذشته بارورسازی ابرها بر عهده مؤسسه تحقیقات آب بوده که اکنون در سازمان فناوریهای نوین آبهای جوی انجام میشود.
وی در این زمینه ادامه داد: بارورسازی ابرها در صورتی که سامانه بارشی وارد کشور شود و شرایط آبی خوبی داشته باشد توسط دو روش میتوان آن سامانه را برای بارور شدن ابرها تحریک کرد.
رئیس مؤسسه تحقیقات آب در این زمینه توضیح داد: یکی استفاده از ژنراتورهای زمینی است که این ژنراتورها شرایط را یونیزه کرده و فرآیند چسبیدن ذرات ریز نانو به یکدیگر را برای تشکیل قطره تسریع میبخشد.
کاویانپور ادامه داد: راه حل دیگر استفاده از پهباد و یا هواپیما است که به وسیله این ابزار داخل ابر تزریق صورت بگیرد که این اتفاق در حال انجام است.
وی در رابطه با تأثیر بارورسازی ابرها تاکید کرد: در صورتی که شرایط خشکسالی وجود دارد، چنین اقداماتی راه حل مشکلات نیست و تنها منجر به کاهش مشکل میشوند و اگر سامانه خوبی وارد کشور شود میتوان بین ۵ تا ۱۵ درصد میزان بارندگی را افزایش داد؛ بنابراین بارورسازی ابرها التیام دهنده است و نه راه حل مشکلات.
رئیس مؤسسه تحقیقات آب در پاسخ به این سوال که آیا با تغییر اقلیم و خشکسالیهای پیاپی ممکن است به بارندگیهای سیلآسا منجر شود، گفت: دنیا با موضوع جدیدی تحت عنوان شلاق هیدرولوژیکی مواجه شده است که به معنای آن است پس از خشکسالی سنگینی بارندگی اتفاق میافتد که این سامانه قبلاً به داخل زمین نفوذ میکرد و سیلاب کمتری وجود داشت. اکنون به دلیل خشک بودن زمین، ظرفیت جذب به شدت پایین آمده است.
کاویانپور در این زمینه توضیح داد: ما به همکاران در حوزه وزارت نیرو هشدار دادهایم که در شرایط خشکسالی باید آمده سیلابهای سنگین باشند. احتمالاً در هفتههای آتی شاهد سیلابهای سنگین در مناطقی که سامانه وجود دارد، خواهیم بود. با توجه به کاهش بارندگی در مناطقی نظیر کرمان در صورتی که توده بارشی به این منطقه نفوذ کرد باید منتظر باشیم و ببینیم طبیعت چه واکنشی دارد، زیرا در شرایطی که خشکسالی شدید وجود دارد احتمال وقوع سیلاب افزایش پیدا میکند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بارشهای سیلآسا قابلیت هدایت و استفاده را دارند، خاطرنشان کرد: در حوضه آبریز، دره رود در انتهای آن سدی احداث میشود و بارندگی که اتفاق میافتد در پشت سد میآید و انتقال آن به جای دیگر بسیار دشوار و هزینه بر است.
