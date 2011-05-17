کهگیلویه و بویراحمد به خوزستان متصل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قوام نوذری صبح سه شنبه در بازدید از پروژه راه ارتباطی "تنگ چویل"، افزود: این پروژه شهرهای "دیشموک"و "قلعه ریسی" در استان کهگیلویه و بویراحمد را از طریق شهرستان "باغملک" به استان خوزستان متصل می کند.

وی بیان کرد: با تکمیل و بهره برداری این پروژه، فاصله شهرهای "دیشموک" و "قلعه ریسی" در شهرستان کهگیلویه به شهرستان "باغملک" خوزستان، 330 کیلومتر کاهش می یابد و به 61کیلومتر می رسد.

نوذری، اعتبار این پروژه کوهستانی و سخت گذر را 30 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: این جاده باعث خارج شدن دو بخش دیشموک و قلعه ریسی از بن بست، تسهیل در تردد، کاهش زمان مسافرت و اتصال استان از مسیری دیگر به استانهای هم جوار می شود و تا سه ماه آینده به بهره برداری می رسد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: پل بزرگ "تنگ چویل" به طول 100 متر و با اعتبار هشت میلیارد ریال بر روی رودخانه "صیدون" هم در این مسیر احداث شده است و اکنون بر روی آن تردد انجام می شود.