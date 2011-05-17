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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۰۷

از طریق دیشموک و باغملک/

کهگیلویه و بویراحمد به خوزستان متصل می شود

کهگیلویه و بویراحمد به خوزستان متصل می شود

دهدشت - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد از تکمیل شدن پروژه راه ارتباطی دیگر این استان با خوزستان در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قوام نوذری صبح سه شنبه در بازدید از پروژه راه ارتباطی "تنگ چویل"، افزود: این پروژه شهرهای "دیشموک"و "قلعه ریسی" در استان کهگیلویه و بویراحمد را از طریق شهرستان "باغملک" به استان خوزستان متصل می کند.

وی بیان کرد: با تکمیل و بهره برداری این پروژه، فاصله شهرهای "دیشموک" و "قلعه ریسی" در شهرستان کهگیلویه به شهرستان "باغملک" خوزستان، 330 کیلومتر کاهش می یابد و به 61کیلومتر می رسد.

نوذری، اعتبار این پروژه کوهستانی و سخت گذر را 30 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: این جاده باعث خارج شدن دو بخش دیشموک و قلعه ریسی از بن بست، تسهیل در تردد، کاهش زمان مسافرت و اتصال استان از مسیری دیگر به استانهای هم جوار می شود و تا سه ماه آینده به بهره برداری می رسد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: پل بزرگ "تنگ چویل" به طول 100 متر و با اعتبار هشت میلیارد ریال بر روی رودخانه "صیدون" هم در این مسیر احداث شده است و اکنون بر روی آن تردد انجام می شود.

کد مطلب 1313782

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