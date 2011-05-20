برگزاری نمایشگاه های تخصصی بهترین شیوه برای تبلیغ کالای ایرانی است

پیمان اسراری در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به عراق اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه های تخصصی در حوزه ها و بخش های مختلف بهترین شیوه و روش برای معرفی و افزایش صادرات کالای تولیدی داخل کشور به اقلیم کردستان عراق به شمار می رود .

وی عنوان کرد: سازمان بازرگانی استان کردستان در راستای حمایت از افزایش صادرات غیرنفتی و با هدف بهره گرفتن از تمامی توانمندی های این استان در حوزه تجارت خارجی آمادگی لازم برای حمایت های لازم و ایجاد تسهیلات مناسب را برای برگزاری نمایشگاه های تخصصی در کردستان عراق دارد .

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان با اشاره به توانمندی های این استان در حوزه ها و بخشهای مختلف برای برگزاری نمایشگاه های تخصصی گفت: سازمان بازرگانی استان تلاش خواهد کرد تا شماری از نمایشگاه های تخصصی برگزار شده در کردستان را در استان های سلیمانیه و اربیل عراق برگزار کند تا فرصت های لازم برای افزایش صادرات کالا به این منطقه فراهم شود .

اسراری به وجود مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه عراق اشاره کرد و افزود: این مرکز که به همت اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شده فرصت بسیار خوبی را در اختیار شرکت ها و کارخانجات تولیدی قرار می دهد تا توانمندی های خود را در این منطقه به نمایش بگذارند که متاسفانه تاکنون آنگونه که لازم است از این امکان استفاده نشده است و باید برای تقویت آن تبلیغات و اطلاع رسانی مناسبی انجام شود.