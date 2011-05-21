۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۴۸

سفر هیئت رسانه ای و فرهنگی ایران به هلند

قائم مقام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از هلند دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تاریخ 27 و 28 اردیبهشت ماه 1390 در سفر دو روزه خود به هلند، از بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه بازدید و با جمعی از مراجعین ایرانی بخش کنسولی دیدار نمودند.

ایرانیان در این دیدار دوستانه، بخشی از مشکلات و گرفتاریهای خود را با هیئت ایرانی در میان گذاشتند.

هیئت ایرانی همچنین با اعضای شورای علمی و فرهنگی ایرانیان مقیم هلند نیز ملاقات کردند و درخصوص برنامه های دولت برای توجه بیشتر به ایرانیان خارج از کشور و ارتباط هر چه بیشتر ایرانیان با سرزمین مادری خود گفتگو نمودند و از نزدیک در جریان برخی مباحث و پیشنهادات اعضای این شورا قرار گرفتند.
کد مطلب 1316474

