۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۴۰

مشاور امور زنان عشایر:

شبکه های اقتصادی زنان عشایر ایجاد می شود

مشاور امور زنان سازمان امور عشایر ایران از ایجاد تشکل ها و شبکه های اقتصادی زنان عشایر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا سادات بلالی مشاور امور زنان سازمان امور عشایر ایران با بیان این که فعالیت های سازمان عشایر در قالب طرح های تولیدی و اقتصادی مورد حمایت قرارمی گیرد، اظهار داشت: سازمان امور عشایر ایران بحث اشتغال و کارآفرینی را وظیفه اصلی خود می داند.

بلالی ایجاد تشکل ها و شبکه های اقتصادی را از برنامه های این سازمان برای زنان عشایر عنوان کرد و گفت: وظیفه سازمان توانمند سازی اقتصاد خانواده با محوریت زن است.

مشاور امور زنان سازمان امور عشایر ایران گفت: سازمان امور عشایر ایران 700هزار نفر از عشایر را تحت ﭘوشش دارد که ﭘراکندگی و تعداد بالای آنها کار را مشکل می سازد اما این سازمان تلاش کرده با هدف قرار دادن زنان عشایر به وظیفه خود که ارتقای آنان در بخش اقتصادی است عمل کند.

وی با توجه به قرار گرفتن در سال جهاد اقتصادی افزود: برنامه هایی چون تشکیل سامانه تعاونی زنان عشایر، صندوق اعتبارات خرد، تشکل های صنایع دستی ، ﭘرورش طیور و زنبور عسل ، از دیگر طرح های در دست اجرای این سازمان در سال جهاد اقتصادی است.

