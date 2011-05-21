موزه زعفران در گناباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مجتبی رجایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: موزه زعفران در فضایی معادل 180متر مربع در روستای سنو گناباد با هدف نمایش ابزار و وسایل قدیمی و نحوه کاشت و برداشت زعفران به ساماندهی رسیده است.

رجایی گفت: این بنا منتسب به اواخر دوره صفویه است که طی دو سال گذشته با هزینه ای معادل 120 میلیون ریال مورد مرمت قرار گرفته است.

وی افزود: این مکان با همکاری دهیاری منطقه و انجمن میراث فرهنگی به موزه مردم شناسی تبدیل شده است.

وی هدف از گشایش این موزه را ترویج ارزشهای فرهنگی و حفظ اصالت و هویت پیشینیان و نیز پیوند نسل جدید با گذشتگان عنوان کرد.

رجایی ادامه داد: بازدیدکنندگان می توانند در این موزه مراحل کشاورزی را با مقیاس طبیعی ببینند و با ارزشها و سنت های دیرینه مردم منطقه آشنا شوند.